Akyazı'da tıp dünyasını heyecanlandıran mucize! 73 yaşındaki hasta felçten son anda böyle kurtarıldı!

Sakarya Akyazı Devlet Hastanesi, tarihi bir başarıya imza atarak ilk kez uygulanan tPA (pıhtı eritici) tedavisiyle 73 yaşındaki Süleyman Aydın'ı hayata döndürdü. Kol ve bacağında güç kaybı ile konuşma bozukluğu yaşayan yaşlı adam, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) ile kurulan müthiş koordinasyon sayesinde dakikalar içinde müdahaleye alındı.

Sakarya'da Akyazı Devlet Hastanesinde ilk kez uygulanan tPA (pıhtı eritici) tedavisiyle 73 yaşındaki hasta kalıcı felç riskinden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kol ve bacağında güç kaybı ile konuşma bozukluğu şikayetiyle hastaneye getirilen 73 yaşındaki Süleyman Aydın'a, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Bölgesel Kapsamlı İnme Merkezi koordinatörlüğünde anında müdahale edildi. İhtisasını SEAH Nöroloji Kliniğinde tamamlayan Uzm. Dr. Şule Dalkılıç ve Akyazı Devlet Hastanesi acil ekibi tarafından hastaya ilk kez tPA (trombolitik) tedavisi başarıyla uygulandı. Bölgedeki inme tedavisinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilen bu hayat kurtarıcı müdahalenin ardından Aydın'ın şikayetleri tamamen giderilerek kalıcı felç riski ortadan kaldırıldı.

"10 Mayıs İnme Farkındalık Haftası"nın son gününde kamuoyuyla paylaşılan vaka, inmede erken teşhis ve doğru koordinasyonla hastalığın tedavi edilebilir olduğunu gösterdi. Öte yandan, Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir ve SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fatih Güneysu, sağlık ekibini tebrik etti.

