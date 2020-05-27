  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AKUT sokak hayvanlarına yarım ton mama ve su dağıttı

AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi gönüllüleri, 4 günlük bayram tatili ve sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarının yaşam alanlarına 300 kilogram kuru kedi ve köpek maması ile 200 litre temiz bu bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:28:07 -
AKUT sokak hayvanlarına yarım ton mama ve su dağıttı

AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi gönüllüleri, 4 günlük bayram tatili ve sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarının yaşam alanlarına 300 kilogram kuru kedi ve köpek maması ile 200 litre temiz bu bıraktı.


AKUT Trabzon ekibinin 12 gönüllüsü, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında şehirde sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgeler ve mama istasyonlarına kuru mamaları dağıttı. AKUT gönüllüleri ayrıca kar yağışı görülen yüksek kesimlerde ve özellikle Zigana bölgesindeki sokak hayvanlarını da besledi.


AKUT Trabzon Ekibi Lojistik Bölüm Sorumlusu Kemal Başkan, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına düzenli olarak yem bıraktıklarını belirterek, “Bu zor günlerde, can dostlarımız da zor günler geçiriyor. Elimizden geldiğince halkımızdan topladığımız yardımlarla onlara yiyecek bırakıyoruz. Bu hayvanlarla aynı dünyayı paylaşıyoruz ve depremlerde, afetlerde bizlere ne kadar yardımcı olduklarını görüyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı