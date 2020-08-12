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Ekonomi

Aktif Bank'ın net karı 263 milyon lira oldu

Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer: - "Verimlilik ve karlılık üzerine kurguladığımız iş modelimiz, sürekli geliştirdiğimiz dijital iş yapış biçimimiz ve müşterilerimize hayatın her alanında sunduğumuz teknoloji odaklı çözümler bizi bugün başarılı sonuçlara götürüyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-12 14:45:46 -
Aktif Bank'ın net karı 263 milyon lira oldu

İSTANBUL (AA) - Aktif Bank, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre net karını yüzde 20 artırarak 263 milyon lira seviyesine ulaştırırken, bankanın aktif büyüklüğü de 18 milyar 310 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Aktif Bank, ikinci çeyrek sonuçlarını duyurdu. Buna göre, geçen yılın ilk yarısına kıyasla net karını yüzde 20 artırarak 263 milyon lira seviyesine ulaştıran bankanın, aktif büyüklüğü 18 milyar 310 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Banka, 2020’nin ilk yarısında nakdi ve gayrinakdi krediler toplamını bir önceki yıla göre yüzde 22 artırdı ve bu krediler aracılığıyla ekonomiye yaklaşık 10,8 milyar lira destek sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, Kovid-19 döneminde de müşterilerin hayatına dokunan ürün ve hizmetlerinin bu başarıya erişmelerinde etkin olduğunu vurguladı.

Kovid-19 döneminde de dijital ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmeye, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini aktaran Sümer, şunları kaydetti:

"2020 yılı, dünya ve ülkemiz genelinde yaşanan gelişmelere rağmen, iş modelimizin doğruluğunu ve başarısını kanıtladığımız bir yıl oluyor. Verimlilik ve karlılık üzerine kurguladığımız iş modelimiz, sürekli geliştirdiğimiz dijital iş yapış biçimimiz ve müşterilerimize hayatın her alanında sunduğumuz teknoloji odaklı çözümler bizi bugün başarılı sonuçlara götürüyor. 2020 yılı ilk yarı finansal rakamlarımız da bunu doğruluyor. Pandemi döneminde de ürün ve hizmetlerimizdeki yeniliklerimize ara vermedik ve müşterilerimizin her an her noktadaki ihtiyaçlarına toplum sağlığını korumaya uygun olacak şekilde yanıt verdik. Karlılığımız ve aktif büyüklüğümüzdeki artışlarda bu yaklaşımımızın bir getirisi oldu."

Bankanın kar odaklı ve sürdürülebilir büyümeyi temel alan bankacılık modeli sayesinde başarılar elde ettiğini belirten Sümer, "Sermaye piyasalarındaki yetkinliğimizi kullanarak banka bonolarının yanı sıra yaklaşık 1,3 milyar lira büyüklüğünde varlığa dayalı menkul kıymet, ortaklığa veya sahipliğe dayalı kira sertifikaları ve enflasyona endeksli tahvil ihraçları gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Sümer, söz konusu ihraçlara ilişkin, "Bu ihraçlardan biri de Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası olan, toplam 135 milyon lira bedel ile 3 aydan 18 aya kadar değişen vadelerde 6 adet kira sertifikası ihracı oldu. Bu alandaki öncülüğümüzü sürdürmeye ve ülke ekonomisine aktif katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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