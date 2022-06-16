Akşener'in TBMM'de konuşturduğu genç sabıkalı çıktı! 'Bu halkı aptal yerine koymaya utanmıyor musunuz?'

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Gazeteci Emre Erciş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Grup toplantısında yaptığı konuşmada kürsüye davet ettiği Süleyman Kızıltaş adlı gencin suç kaydı olduğunu açıkladı. Kızıltaş'ın ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanun kapsamında işlenen suçlardan sabıkalı olduğu öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Salı günü TBMM'de düzenlediği Grup toplantısında kürsüye Süleyman Kızıltaş adlı genci çıkarttı. Kürsüyü Akşener'den teslim alan Kızıltaş, tarikat ve cemaat düşmanlığı üzerinden KYK'yı hedef aldı. Kızıltaş, konuşmasında, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtları, devlet yurtları görünümlü tarikat ve cemaatlerin at koşturduğu yurtlar haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Emre Erciş, Süleyman Kızıltaş'ın suç kaydının bulunduğu bilgisini paylaştı.

"Bu halkı aptal yerine koymaya utanmıyor musunuz?" diye soran Erciş, "Meral Akşener'in Grup toplantısında kürsüye çıkardığı ve 'KYK yurtları devlet yurtları görünümlü tarikat ve cemaatlerin at koşturduğu yurtlar haline gelmiştir' diyen Süleyman Kızıltaş kimdir? Akşener'in kürsüye çıkardığı şahıs, İstanbul Avcılar'da ikamet adresi görünen Süleyman Kızıltaş, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanun kapsamında işlenen suçlardan kaydı olan birisi. İYİ Parti ve Meral Akşener'in düştüğü acizliğe bakın! Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı'nda kaydı olan birisine muhtaç olur hale gelmişler. Bu insanlar artık bu kolpaları ne yiyor ne de yemelerine izin vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kızıltaş'ın öte yandan haddi aşan şu Twitter mesajını paylaştığı da ortaya çıkmıştı:

İşin doğrusu, tanrıyı karşıma aldıktan sonra kimseyi rakip olarak görmedim.