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Siyaset Akşener'in kürsüye çıkardığı adamdan rezil sözler! "Tanrıyı karşıma aldıktan sonra..."
Siyaset

Akşener'in kürsüye çıkardığı adamdan rezil sözler! "Tanrıyı karşıma aldıktan sonra..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkardığı Süleyman Kızıltaş'ın sosyal medyadan paylaştığı rezil mesajlar gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 15:16:00 -
Akşener'in kürsüye çıkardığı adamdan rezil sözler! "Tanrıyı karşıma aldıktan sonra..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretleri ve kürsü şovlarıyla iyice çuvalladı. Tiyatroları tek tek elinde patlayan Akşener'in son olayı sosyal medyada infiale neden oldu. Akşener'in kürsüye çıkardığı Süleyman Kızıltaş'ın sosyal medya paylaşımları tepki çekti.

İYİ Parti Grup Toplantısı sırasında, "Mağdur üniversite öğrencisi" sıfatıyla kürsüde konuşan Kızıltaş'ın, AK Parti yüzünden tarikat mağduru olduğu ileri sürüldü. Kızıltaş, "Yurtlar ölüm yurdu oldu" dedi.

Akşener'in tarikat karşıtı sözler sarf etmesi için kürsüye çıkardığı Kızıltaş'ın gayrimüslim olduğu olduğu ortaya çıktı. Süleyman Kızıltaş'ın sosyal medya hesabından, "İşin doğrusu, tanrıyı karşıma aldıktan sonra kimseyi rakip olarak görmedim." yazdığı belirlendi.

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Yorumlar

Bir talaş daha

Aga güya öğrenci güya bu ve bunun gibi gebeşler mi Türkiye'nin gençliği ve geleceği olacak bunlardan olsa olsa yelek olur

Okur

Kendi genel Başkan'ının dediği gibi ya…k ya…k konuşuyor ….
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