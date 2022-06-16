Akşener'in kürsüye çıkardığı adamdan rezil sözler! "Tanrıyı karşıma aldıktan sonra..."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkardığı Süleyman Kızıltaş'ın sosyal medyadan paylaştığı rezil mesajlar gündem oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretleri ve kürsü şovlarıyla iyice çuvalladı. Tiyatroları tek tek elinde patlayan Akşener'in son olayı sosyal medyada infiale neden oldu. Akşener'in kürsüye çıkardığı Süleyman Kızıltaş'ın sosyal medya paylaşımları tepki çekti.
İYİ Parti Grup Toplantısı sırasında, "Mağdur üniversite öğrencisi" sıfatıyla kürsüde konuşan Kızıltaş'ın, AK Parti yüzünden tarikat mağduru olduğu ileri sürüldü. Kızıltaş, "Yurtlar ölüm yurdu oldu" dedi.
Akşener'in tarikat karşıtı sözler sarf etmesi için kürsüye çıkardığı Kızıltaş'ın gayrimüslim olduğu olduğu ortaya çıktı. Süleyman Kızıltaş'ın sosyal medya hesabından, "İşin doğrusu, tanrıyı karşıma aldıktan sonra kimseyi rakip olarak görmedim." yazdığı belirlendi.