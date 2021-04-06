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Gündem Akşener'i ve Yavaş'ı hedef alan Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Gündem

Akşener'i ve Yavaş'ı hedef alan Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili Twitter'dan yapılan paylaşımdan dolayı Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 18:14:00 - 2021-04-06 18:18:49
Akşener'i ve Yavaş'ı hedef alan Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Çin büyükelçiliği resmi hesabından Meral Akşener ve Mansur Yavaş hedef alınmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan paylaşımın ardından Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Akşener ve Yavaş'ı hedef almıştı

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından, Meral Akşener ve Mansur Yavaş etiketlenerek ''Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.'' ifadeleri yer almıştı.

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