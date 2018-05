Akşener'e tehdit mesajı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

İde, Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'nde bulunan evinin karşısındaki duvara "Her an herşey olabilir" diye yazıldığını duyurdu.



YAZIYI BELEDİYE SİLDİ



Akşener'in Üsküdar'da bulunan Yüksek Seçim Kurulu'na gittiği anlarda, Üsküdar Belediyesi duvardaki yazıyı sildi.

Polis, Akşener'in evinin etrafında bulunan güvenlik kameralarını inceliyor.