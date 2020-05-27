Akşehir’de motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

Konya’nın Akşehir ilçesi ile çevre ilçelerde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede ve çevre ilçelerde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda çalınan motosikletleri parçaladıkları, motor ve şase numaralarını kazıdıkları iddia edilen H.B. (23), H.A.B. (44), A.B. (23), B.A. (17) ve A.B. (41) isimli şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, H.B.’nin ikametinde 1 motosiklet ile çok sayıda motosiklet parçası ve 1 ruhsatsız av tüfeği, H.A.B.’nin evinde 1 motosiklet, motosiklet parçaları ve 1 ruhsatsız av tüfeği, A.B.’nin ikametinde bir motosiklet, B.A.’nın ikametinde 1 motosiklet, A.B.’nin ikametinde 1 motosikletle beraber toplam 5 motosiklet, çok sayıda motosiklet parçası ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.