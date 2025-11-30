  • İSTANBUL
Aksaray'da satırlı kavga: 39 yaşındaki adam ağır yaralandı
Yerel

Aksaray’da satırlı kavga: 39 yaşındaki adam ağır yaralandı

AA
AA Giriş Tarihi:
Aksaray’da satırlı kavga: 39 yaşındaki adam ağır yaralandı

Aksaray’ın Taşpazar Mahallesi’nde yaşanan satırlı saldırıda Selçuk Ağıl ağır yaralandı. Kaçan saldırgan her yerde aranıyor.

Aksaray’da kimliği belirsiz kişi, kavga ettiği Selçuk Ağıl'ı (39) satırla ağır yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Ağıl, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, satırla Ağıl'a saldırdı. Kalçasına aldığı satır darbesiyle ağır yaralanan Ağıl, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Ağıl, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

