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Yaşam Aksaray'da Pazar günleri bakkal ve manavlar kapalı mı olacak?
Yaşam

Aksaray'da Pazar günleri bakkal ve manavlar kapalı mı olacak?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni bir karar alındı. Buna göre Aksaray'da Pazar günleri bakkal ve manavlar kapalı mı olacak? sorusu merak kazandı. İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-03-04 17:07:00 -
Aksaray'da Pazar günleri bakkal ve manavlar kapalı mı olacak?

Aksaray'da Pazar günleri nereler açık olacak? Aksaray'da Pazar günleri bakkal ve manavlar kapalı mı olacak?

Aksaray'da Pazar günleri bakkal ve manavlar kapalı mı olacak?

Kırmızı kategorideki Aksaray'da denetimler artırıldı. Vali Hamza Aydoğdu, 1500 kişilik ekiple denetimlerin yapıldığını belirtti. Ülke genelinde olduğu gibi hafta sonu cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığını hatırlatan Aydoğdu, pazar günü ise bakkal ve manavlar dahil kapalı olduğunu vurguladı.

Aydoğdu, ''Cumartesi günü genel bir kararla sokağa çıkma yasağı yok. Pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak. Bir gün boyunca sabredeceğiz.

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