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Aksaray'da iki tır çarptı: Yaralılar var

Aksaray-Nevşehir karayolunun 35. kilometresinde Mesut P. yönetimindeki tır, Bilal Tuğrul K. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada 2 yaralandı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 22:09
Aksaray'da iki tır çarptı: Yaralılar var

Aksaray'da bir tırın önündeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolunun 35. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden Mesut P. (44) yönetimindeki 50 DN 943 plakalı tır, önünde seyreden Bilal Tuğrul K. (41) idaresindeki 66 ED 620 plakalı pancar yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada her iki sürücü de yaralanırken, Mesut P. tırın kabininde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mesut P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 22:09
  1. Nevşehir
  2. İtfaiye
  3. Aksaray
  4. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  5. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü
  6. Aksaray Belediyesi

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