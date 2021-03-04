  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu: Pazar günü her yer kapalı olacak
Gündem

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu: Pazar günü her yer kapalı olacak

Kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapalı olacak. Vali Hamza Aydoğdu yaptığı açıklamada "Pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak. Gün boyunca sabredeceğiz. Bu, Aksaray’ın geleceği için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 15:37:00 -
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu: Pazar günü her yer kapalı olacak

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da denetimler artırıldı. Vali Hamza Aydoğdu, 1500 kişilik ekiple denetimlerin yapıldığını belirtti.

Ülke genelinde olduğu gibi hafta sonu cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığını hatırlatan Aydoğdu, pazar günü ise bakkal ve manavlar dahil kapalı olduğunu vurguladı.

Aydoğdu, "Cumartesi günü genel bir kararla sokağa çıkma yasağı yok. Pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak. Bir gün boyunca sabredeceğiz. Bu Aksaray’ın geleceği için çok önemli. Lütfen vatandaşlarımız duyuruları çok iyi okusunlar. Çünkü pazar günü istisnalarda dahil sokağa çıkmak yok. Sadece o gün süt üreticileri sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabilecek. Pazar gününden önce vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tedarik etmesi gerekiyor" diye konuştu.

'Mutasyonlu virüsün yayıldığı 6 ilden biri'

Vali Aydoğdu, mutasyonlu virüsün yayıldığı illerden birinin de Aksaray olduğunu belirterek, ''Şu an da 2 yerde karantinamız var. Bugün 2 sokağı ve 5 apartmanı da karantina altına alacağız. Tedbiri sıkı tutarsak yarınlarımız daha güçlü olur. Aksaray 7 Şubat'ta mutasyonlu virüsün yayıldığı 6 ilden biridir. Yurt dışından gelen gurbetçilerimiz var. Bizim yapmamız gereken birbirimize destek olup kurallara uyacağız. Bunu kontrol altına aldığımız an sonuçlarını görmeye başladık. Uymayanları da uyaracağız. Bu süreç hepimizin birbirimizden sorumlu olduğu bir süreç. Kısa süre içerisinde bu gidişatı değiştireceğimize inanıyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman uzmanın Türkiye sözleri sonrası Yunan tutuştu!
Gündem

Alman uzmanın Türkiye sözleri sonrası Yunan tutuştu!

Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'ne (SWP) bağlı Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin (CATS) başkanlığını yapan Günter..
ABD değil! İşte dünyada en çok milyardere sahip ülke
Ekonomi

ABD değil! İşte dünyada en çok milyardere sahip ülke

Hurun Report tarafından yayınlanan 2021 Zenginler Listesi'nde bir önceki yıla göre, Çin’den listeye 259 milyarder daha eklenmesi ile Çin bin..
Mete Yarar’dan flaş S-400 açıklaması! ‘Çok sayıda fırsat vardı’
Dünya

Mete Yarar’dan flaş S-400 açıklaması! ‘Çok sayıda fırsat vardı’

ABD ile yaşanan S-400 gerilimiyle ilgili konuşan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, 'ABD geçmişte olduğu gibi 2016'da da silah ambargosu uyguladı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay