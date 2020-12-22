Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aydoğdu, AA muhabirlerinin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed Bebeğin Mutluluğu", haberde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle Zorlu Mücadele", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı karelerine oy verdi.

Oylamaya katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bu yılki fotoğraflar birbirinden anlamlı ve gerçekten hikayesi olan kareler. Yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiğimiz fotoğraflara oylarımızı verdik. Oy verdiğimiz fotoğraflar genelde sevgi yüklü olanlardı. AA'nın yaptığı bu oylamayı çok değerli buluyorum. Fotoğrafları oylarken aynı zamanda geçmişte o haberlerin anlık kareleri gözümüzün önüne geliyor. Bu anlamda AA'yı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda bu hikaye ve sevgi yüklü fotoğraflar daha çok yer alır. Seçkiyi incelediğimde bir şey fark ettim, genellikle haberlerde olumsuz kavramlar ve fotoğraflar üzerinden bir algı oluşturuluyor. Oyladığımız fotoğraflara baktığımız zaman insanı bütünleştiren, sevgi ve merhamet duygularının ön plana çıktığı kareler var. Bu manada da bakıldığı zaman çok iyi çalışılmış ve hazırlanılmış. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."