Akşamları uyumadan önce yoğurt yemenin 5 faydası

Yoğurtta triptofan vardır. Triptofan, uykuya yardımcı olan ve insanı rahatlatan kimyasallar olan serotonin ve melatonin üretimine fayda sağlayan bir amino asittir. Yoğurt, gece boyunca rahat uyumanıza yardımcı olmak için beyin üzerinde sakinleştirici etkisi olan bu kimyasalların üretimine yardımcı olur.

Uyuyamama hastalığı olan bireyler, uyumadan önce yoğurt yemeleri ve uyku düzenlerindeki değişiklikleri not almaları önerilir.

Probiyotikler, doğumdan itibaren sindirim sürecine teşvik etmek için bağırsaklarda var olan yararlı bakterilerdir. Yoğurt, kefir ve ayran gibi süt ve süt ürünleri bol miktarda faydalı bakteri içerdikleri için doğal probiyotik gıdalardır.

Yatmadan önce yoğurt yemek sindirim sistemi sorunlarını düşürür.

Uyumadan önce yediğiniz her şey kilonuzu etkiler. Yoğurt, gece geç saatlerde iştahınızı tatmin edebilecek düşük kalorili bir besindir.

Uyumadan önce yoğurt yemek sağlıklı olmasının yanında, kilo almanıza da sebep olmaz.

Proteinler yağsız kas gelişimini destekler. Yoğurt protein açısından faydalı ve uyumadan önce yediğiniz takdirde kas kaybını önlemeye yardımcı olur ve mevcut kaslara fayda sağlar.

Vitaminler:

A vitamini (retinol ve beta-karoten)

B vitaminleri (riboflavin, tiamin, B12, B6, B9 veya folat ve pantotenik asit)

C vitamini (az miktarda)

K vitamini (az miktarda)

E vitamini (az miktarda)

Mineraller: