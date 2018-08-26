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Akrabaların arazi kavgasında kan aktı!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Kızlar mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.

26 Ağustos 2018 Pazar 20:42
Akrabaların arazi kavgasında kan aktı!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 2’si kadın 4 kişi hayatını kaybetti. 

Olay, Bozova ilçesine bağlı Kızlar kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan Ramazan Şahin ile amcaları Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Şahin, silahla amcaları Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin'e ateş etti. Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden Şeyh Müslüm, Şeyho, Narin ve Emine Şahin'in cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gaziantep'te yaşadığı öğrenilen ve olaydan sonra kaçan Ramazan Şahin'in yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 20:42
  1. Gaziantep
  2. Şanlıurfa
  3. arazi kavgası

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