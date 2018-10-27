Akne lekelerinin tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir?

LAZERLE AKNE İZİ TEDAVİSİ

Lazer tedavisi en hızlı ve etkili sonuç veren tedavi yöntemidir. İleri düzeyde teknolojik lazer cihazları ile cilde uygulanan bir akne izi tedavisidir. Cildi soyarak veya soymadan etki eden lazer türleri vardır. Bu uygulamada lazer ışınları ciltte belli bir derinliğe inerek etki edip kolajeni uyarır ve çoğalmasını sağlar. İyileşme süreci oldukça kısadır fakat yüksek maliyetli olduğu için az tercih edilen tedavi yöntemlerindendir.

KİMYASAL PEELİNG İLE AKNE İZİ TEDAVİSİ

Kimyasal peeling tedavi yöntemi daha küçük yüzeylerdeki akne lekerini giderir. Derin ve büyük akne izlerini ise az da olsa iyileştiren bir yöntemdir. Bu yöntem ile ciltteki siyah noktalar temizlenir. Aktif ve yeni akne oluşumlarının engellemesinde etkilidir. Derin ve büyük aknelerde bu tedavi yöntemi birkaç seans uygulamayla sonuç verir. Cilt çok iyi korunmalı ve bakımı yapılmalıdır. Uzun sürede sonuç veren bir tedavidir.

İLAÇ TEDAVİSİ

İlaç tedavisi yöntemi daha çok lekeden önceki evrede kullanılır. Kremler ve haplar akne lekelerinin engellenmesinde yardımcıdır. Bu süreçte cilt güneş ışınlarından iyi korunmalıdır. Alınan ilaçlar düzenli kontroller yapılarak kullanılmalıdır. Tedavi süresi bu yöntemde de uzun sürebilir.

DOĞAL YÖNTEMLER

Bunun yanında akne lekeleri için maskeler, kürler ve bitkisel çözümler de uygulanır. Dikkat etmeniz gereken cildinizin temizliğine önem vermektir. Cilde zarar verecek, yağ oranını arttıracak yiyeceklerden uzak durmalısınız. Böylece cildinizdeki gözeneklerin tıkanıklığı azalmış olacaktır.