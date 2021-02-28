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Gündem AKM üzerinden Erdoğan'a saldırdı! Mustafa Kemal istismarcısı Cumhuriyet yine sahnede
Gündem

AKM üzerinden Erdoğan'a saldırdı! Mustafa Kemal istismarcısı Cumhuriyet yine sahnede

Mustafa Kemal istismarını sürdüren Cumhuriyet, bu kez AKM üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırdı. AKM’nin yıkılıp yerine opera binası yapılmasına karşı oldukları halde, inşaatın sonuna yaklaşırken projeyi sahiplenen Kemalistler, binanın ismine dair kesin bir karar verilmediği halde “Merkezin adı Atatürk olmayacak” diye yaygara koparmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 12:43:00 -
AKM üzerinden Erdoğan'a saldırdı! Mustafa Kemal istismarcısı Cumhuriyet yine sahnede

 yeniakit.com.tr 

Estetikten uzak, zamanı geçmiş bir tasarıma sahip olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yıkıldı. Yerine modern bir opera binası inşa edildi. Söz konusu inşaata, Atatürk istismarında çıtayı zirveye taşıyan CHP zihniyeti başından beri karşı çıktı. Ülkenin sözde modern kesimi olduklarını iddia eden Kemalistlerin, eskimiş bir binanın yıkılıp daha modern bir biçimde yeniden inşa edilmesine karşı çıkması şaşırtmadı.

Ancak Kemalistler, opera binasının inşaatında sona yaklaştıkça projeyi sahiplenmeye başladı. İnşaatı yaptırmamak için kırk takla atan CHP zihniyeti, yine Atatürk istismarcılığı yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Artık Atatürk Kültür Merkezi demiyorum, biz orayı opera binası olarak hazırladık” şeklindeki sözlerini işaret ederek, “Atatürk devrimleriyle hesaplaşma” başlıklı bir haber yayınladı.

Binanın ismine dair kesin bir açıklama olmaması, Erdoğan’ın sadece binanın işlevinin değişmesine vurgu yapmasına rağmen Cumhuriyet’in Erdoğan’a bu sözler üzerinden saldırması Atatürk istismarı olarak yorumlandı.

Aynı zihniyet, İstanbul Havalimanı’nda da bu tutumu sergilemişti. Havalimanı yapılmasın diye ortalığı birbirine katıp davalar açan Kemalistler, inşaat tamamlandıktan sonra, “İsmi neden Atatürk değil?” diye yaygara koparmışlardı.

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Yorumlar

Putsavar

REİS KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK.NOKTA.
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