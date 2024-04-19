  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan’ın katıldığı toplantılarda söz alan AK Partili isimler bunu söylemiş! Şamil Tayyar isyan etti: El insaf

İran’ı vuran İHA’lar İran’dan havalanmış! Peki İran’ı kim vurdu?

139 yıllık gıda devi iflas etti! Kovulan çalışanlar isyanda

Dernekte dehşet saçmıştı! Bağıra çağıra Kuytul’u tehdit etti! “Başını keserim”

CHP’li iBB Brezilya dizilerine dönmüş! Yok böyle rezillik... Danışman müdürden çocuk aldırdı, eşi İBB binasını bastı

Rusya'da Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü

Bundan böyle e-Devlet’te emeklilik işlemlerinde yeni düzenleme

Milyonlar merakla bekliyordu! Hükümetten doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması geldi

CHP'li başkanın kızına kıyak atama!

Ekrem’in İBB’sinin borcu 150 milyar
Kültür - Sanat AKM Çocuk Sanat Festivali Türk Telekom’un destekleriyle başlıyor!
Kültür - Sanat

AKM Çocuk Sanat Festivali Türk Telekom’un destekleriyle başlıyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 14:57:00 -
AKM Çocuk Sanat Festivali Türk Telekom’un destekleriyle başlıyor!

Türk Telekom, ‘Türkiye’ye Değer’ katan projeleriyle, kültür ve sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi’nde hayatın her alanına dokunan çalışmalarını sürdürüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında AKM’de gerçekleştirilecek Çocuk Sanat Festivali etkinlikleri Türk Telekom desteği ile başlıyor.

Türk Telekom’un teknoloji alanındaki bilgi birikimini kültür-sanatla harmanladığı ve ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukların birbirinden eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçireceği AKM Çocuk Sanat Festivali Türk Telekom’un destekleriyle başlıyor. 20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde illüzyon gösterilerinden kukla gösterilerine kadar çok sayıda etkinlik AKM’de çocuk ziyaretçilerini bekleyecek. 

Çocuklar bayramın coşkusunu AKM’de yaşayacak

Çocukların sevdiği aktivitelerden Türk Telekom Çocuk Alanı’nın da içinde yer aldığı AKM Çocuk Sanat Festivali’nde; atlı karınca, sürpriz hediyeli yarışmalar, “Süper Patates ve Kaçak Bezelye Süpermarkette Karnaval Kukla Tiyatrosu”, “Süper Patates ve Kaçak Bezelye Gizemli Bir Gece Kukla Tiyatrosu”, “Süper Patates ve Kaçak Bezelye Şarkı Yarışması Kukla Tiyatrosu”, “Sihir Bakanı İllüzyon” gösterileri sergilenecek.  Gösterilerde çocuklar Süper Patates ve Kaçak Bezelye arasında geçen maceralara şahit olurken, çok sayıda sürprizle karşılaşacak ve oyunların içinde interaktif deneyimler yaşayacak.  “Sihir Bakanı İllüzyon Gösterisi”nde ise çocuklar Sihirbaz Okulu’nun Sihir Bakanı ile unutulmaz bir illüzyon gösterisinin bir parçası olacak. Türk Telekom’un destekleriyle gerçekleşen AKM Çocuk Sanat Festivali’nin kapıları 20-23 Nisan’da tüm çocuklara ve ailelere açık olacak.   

Karadeniz'e nasıl ulaşmış? Fatih Sultan Mehmet Han'nın geçiş rotaları tespit edildi
Karadeniz'e nasıl ulaşmış? Fatih Sultan Mehmet Han'nın geçiş rotaları tespit edildi

Kültür - Sanat

Karadeniz'e nasıl ulaşmış? Fatih Sultan Mehmet Han'nın geçiş rotaları tespit edildi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üç kültürel değerimiz daha insanlığın ortak mirası olma yolunda
Üç kültürel değerimiz daha insanlığın ortak mirası olma yolunda

Kültür - Sanat

Üç kültürel değerimiz daha insanlığın ortak mirası olma yolunda

Vizesiz ülkeler listesi güncellendi! Sadece T.C kimlik kartıyla girebileceğiniz ülkeler
Vizesiz ülkeler listesi güncellendi! Sadece T.C kimlik kartıyla girebileceğiniz ülkeler

Kültür - Sanat

Vizesiz ülkeler listesi güncellendi! Sadece T.C kimlik kartıyla girebileceğiniz ülkeler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23