Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları şampiyonada dereceye girdi!

Ekip, kalite yönetimi, radyasyon kontrolü ve analitik kontrol başta olmak üzere nükleer sektörün temel mesleki yetkinlik alanlarında düzenlenen yarışmalarda Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etti. Akkuyu Nükleer A.Ş. ekibi yarışmada, “Çok fonksiyonlu torna tezgâhlarında çalışma” kategorisinde üçüncü oldu. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Akkuyu NGS çalışanlarının mesleki yetkinliklerinin sürekli geliştirilmesi, nükleer sektörde görev yapan her uzman için bir gerekliliktir. Akkuyu NGS personelinin yetkinliklerini sistemli bir şekilde geliştiriyor, mentorluk sistemi aracılığıyla deneyim paylaşımını destekleyen bir ortam oluşturuyoruz. AtomSkills, en iyi uzmanların öne çıktığı ve sektörde yüksek standartların belirlendiği benzersiz bir platform. Bu yıl çalışma arkadaşlarımız şampiyonada dereceye girenler arasında yer aldı. Bu başarı, Akkuyu NGS personelinin yüksek hazırlık seviyesini ve Türkiye’nin nükleer sektöründeki insan kaynağı potansiyelinin gelişim perspektifini açıkça ortaya koyuyor.”

“BU TÜR RAKİPLERLE YARIŞMAK BİZE İLHAM VERİYOR”

Yarışmanın içeriği, sektörel ve uluslararası mesleki gereklilikleri bir araya getirecek şekilde farklı alanlardan uzmanlar tarafından hazırlandı. Şampiyona kapsamındaki yetkinliklerin teknoloji ortakları arasında, ekipman, bileşen ve sarf malzemeleri tedarikçisi olan 100’den fazla şirket yer aldı. Akkuyu Nükleer A.Ş.’yi temsilen AtomSkills-2026’ya katılan ekip üyeleri, şampiyonaya ilişkin izlenimlerini paylaştı. “Çok fonksiyonlu torna tezgâhlarında çalışma” kategorisinde derece elde eden Akkuyu NGS Merkezi Onarım Birimi’ndeki onarım-mekanik atölyeleri bölümünde saha ustası olarak çalışan Anton Gusev şunları söyledi: “Benim için AtomSkills, gelişim açısından güçlü bir itici güç ve mesleğimde sürekli ilerleme imkânı sunan bir platformdur. Burada yalnızca deneyim kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda Rosatom’un büyük bir ekibinin, bir ailenin parçası olma duygusunu da hissediyorsunuz. Kategorimizde geçmiş yılların şampiyonları dahil olmak üzere oldukça güçlü katılımcılar vardı. Tam da bu tür rakiplerle yarışmak bize ilham veriyor ve daha iyisi için motive ediyor. Şampiyonaya yeniden katılmayı ve daha iyi bir sonuç elde etmeyi çok isterim.”

“ŞAMPİYONADAKİ REKABET GERÇEKTEN YÜKSEK”

Akkuyu NGS Radyasyon Güvenliği Birimi’nde kıdemli işletme nöbetçi uzmanı olarak görev yapan Berk İlbay da şunları ifade etti: “Şampiyonadaki rekabet gerçekten yüksek ve tüm katılımcıların tam bir özveri içinde olması gerekiyor. Bu benim ilk şampiyonam değil; daha önce yarışmacı olarak katılmıştım, bu yıl ise uzman olarak yer aldım. Bu rol, sürece bambaşka bir perspektiften bakma imkânı sunarken, aynı zamanda önemli bir sorumluluk da yüklüyor. Benim için bu sadece bir deneyim değil, aynı zamanda mesleğin gelişimine somut katkı sağlama ve ekibimizin yüksek seviyesini bir kez daha ortaya koyma fırsatı sağlıyor.”