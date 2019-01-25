Akit TV’den Başkent’e çıkarma

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik Ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi havada gerçekleşen ziyaretlerde güncel meseleler öne çıktı.. Nuri Karahasanoğlu ve Serdar Uslu’nun ilk durağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la yapılan görüşme samimi bir havada geçti.

Bakan Kurum, bugünlerde çok tartışılan plastik poşet kullanımıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Depozito uygulaması Mayıs'ta

Kurum, “Sıfır atık projesiyle 2023’te tüm Türkiye’ye yaymak suretiyle yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de istihdam sağlayacağız. Bu kapsamda plastik poşetlerini ücretlendirdik. Geçen sürede yüzde 65 oranında kullanım azalmış durumda” dedi. Murat Kurum, Mayıs, Haziran aylarında ambalajlarda depozito sistemine geçeceklerini de belirtti.

‘Terörle mücadelede ciddi mesafe aldık’

Nuri Karahasanoğlu ile Serdar Uslu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da samimi bir şekilde ağırlandı. Süleyman Soylu, terörle mücadelede gelinen son noktayı değerlendirdi. Terör örgütleriyle mücadelede ciddi mesafe kat edildiğini belirten Soylu, ABD ve AB ülkelerinde, PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi örgütler konusunda, Türkiye’nin hassasiyetinin daha da anlaşılmaya başlandığını kaydetti.

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu da Akit Medya grubu olarak, terörle mücadelede yanlarında olduklarını vurguladı.

1.2 milyon öğrenciye yetenek testi

Akit TV heyetinin diğer ziyareti, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na oldu. Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin 81 il ve ilçesinde gençleri sporla tanıştırmak için çalıştıklarını, okullarda da 1 milyon 200 bin öğrenciye yetenek testi uyguladıklarını ifade etti.