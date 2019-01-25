0553 313 94 23

Akit TV’den Başkent’e çıkarma

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu, Bakanlar Murat Kurum, Muharrem Kasapoğlu ve Süleyman Soylu’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

25 Ocak 2019 Cuma 14:06
Akit TV’den Başkent’e çıkarma

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik Ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi havada gerçekleşen ziyaretlerde güncel meseleler öne çıktı.. Nuri Karahasanoğlu ve Serdar Uslu’nun ilk durağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la yapılan görüşme samimi bir havada geçti.

Bakan Kurum, bugünlerde çok tartışılan plastik poşet kullanımıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Depozito uygulaması Mayıs'ta

Kurum, “Sıfır atık projesiyle 2023’te tüm Türkiye’ye yaymak suretiyle yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de istihdam sağlayacağız. Bu kapsamda plastik poşetlerini ücretlendirdik. Geçen sürede yüzde 65 oranında kullanım azalmış durumda” dedi. Murat Kurum, Mayıs, Haziran aylarında ambalajlarda depozito sistemine geçeceklerini de belirtti.

‘Terörle mücadelede ciddi mesafe aldık’

Nuri Karahasanoğlu ile Serdar Uslu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da samimi bir şekilde ağırlandı. Süleyman Soylu, terörle mücadelede gelinen son noktayı değerlendirdi. Terör örgütleriyle mücadelede ciddi mesafe kat edildiğini belirten Soylu, ABD ve AB ülkelerinde, PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi örgütler konusunda, Türkiye’nin hassasiyetinin daha da anlaşılmaya başlandığını kaydetti.

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu da Akit Medya grubu olarak, terörle mücadelede yanlarında olduklarını vurguladı. 

1.2 milyon öğrenciye yetenek testi

Akit TV heyetinin diğer ziyareti, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na oldu. Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin 81 il ve ilçesinde gençleri sporla tanıştırmak için çalıştıklarını, okullarda da 1 milyon 200 bin öğrenciye yetenek testi uyguladıklarını ifade etti.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:06
  1. Akit TV
  2. Nuri Karahasanoğlu
  3. Serdar Uslu
  4. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
  5. Gençlik Ve Spor Bakanlığı
  6. İçişleri Bakanlığı
  7. Murat Kurum
  8. Akit Medya grubu
  9. Akit Medya
  10. Süleyman Soylu
  11. Muharrem Kasapoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Türkiye'yi dünyaya tanıtan” Fazıl Say İtalya’da evleniyor!
    1. “Türkiye'yi dünyaya tanıtan” Fazıl Say..
    2. HRW, Suudi Arabistan'daki işkence..
    3. Konkordato talebi reddedilmişti! Resmi..
    4. Türk medya devi resmen iflas etti
    5. Fenerbahçe lige döndü
    6. Irak'tan gelen hasta Diyarbakır'da..
    7. AB'den zorlu çıkış İngiltere’deki..
    8. Bakan Pakdemirli uyardı: Önleminizi alın
    9. Erdoğan: "İttifak, dayanışmanın..
    10. Kader Buse'nin çantası kayalıklarda..
    11. Rusya’da Türk heyetinin "Suriye" mesaisi
    12. İzmir'deki bombalı saldırılarla ilgili..
    13. Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı:..
    14. Abdulkadir Aydın kimdir? Ak Parti..
    15. İmamoğlu gözünü HDP'ye dikti! 'Bir..
    16. Fenerbahçe'de Frey 2-3 hafta yok
    17. Trump'a danışman şoku! Tutuklandı
    18. MHP,Manisa il teşkilatını geçici..
    19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
    20. Milli voleybolcu Meryem Boz'un babası..
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde