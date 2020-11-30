AKINCI DAVASI SANIKLARI CEZASIZ KALMADI: FETÖ'nün sivil imamı Harun Biniş

ANKARA (AA) - CEMİL MURAT BUDAK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanıklarının güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan eylemleri cezasız kalmadı.

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imamlardan Harun Biniş, 15 Temmuz'da örgüt tarafından darbe teşebbüsünü organize edecek sivil yöneticilerden biri olarak görevlendirildi.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgilere göre, Akıncı Üssü'nde yakalanan sivillerden Harun Biniş bir dönem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) çalıştı.

Yargılandığı usulsüz dinleme davası kapsamında aranması olduğundan yurt dışına çıkış yapamayan Biniş, firari Adil Öksüz'ün Pensilvanya'dan aldığı talimatlar doğrultusunda darbeye hazırlık toplantılarının düzenlendiği evlerde görevlendirildi.

Darbe girişiminden sonra itirafçı olan gizli tanık "Şapka" kod adıyla ifade veren eski albay Hakan Bıyık, darbe girişiminin planlandığı Ankara Çayyolu'ndaki villada yaşananlara ilişkin "Villada yemek yapan, evin genel işlerinden sorumlu olan, at kuyruklu saçlı, gözlüklü, ince yapılı şahıs, Harun Biniş isimli kişidir." dedi.

Akıncı Üssü 143. Filo güvenlik kamera görüntülerinde Biniş'in FETÖ'cü askerlerle birlikte hareket ettiği belirlendi.

Biniş'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının bulunması için radar iz kayıtlarını incelediği ortaya çıktı.

- Akıncı'dan kaçarken "Arsa bakmaya geldim" demişti

16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü'nden kaçarken tarlada yakalanan Biniş, kolluktaki ilk ifadesinde "arsa bakmaya" geldiğini iddia ederek, "Bende vertigo var. Ankara'daki bombaları duymadım." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün sivil imamlarından Biniş, 9 Temmuz 2018'de ilk kez hakim karşısına çıktı. Darbe girişimiyle alakası olmadığını iddia eden Biniş, soruşturma aşamasında kendisine gösterilen Akıncı Üssü'nde çekilen fotoğrafın "montaj" olduğunu ileri sürdü.

Ankara Çayyolu'nda bulunan villada darbe toplantılarına katıldığını belirten ve itirafçı olan eski albay Hakan Bıyık'ın soruşturma aşamasında verdiği ifadelerde kendisini söz konusu villada gördüğüne ilişkin beyanı bulunmadığını belirten Biniş, Bıyık'ın yargılama aşamasında verdiği beyanlarda kendisini darbe toplantılarında gördüğünü ifade ettiğini ancak iddianın doğru olmadığını öne sürdü.

Elektrik ve elektronik alanında eğitim aldığını anlatan Biniş, darbe girişiminin planlanmasında rolü bulunduğu suçlamasına yönelik, "Ben darbe planlamış olsaydım güç kullanımı yerine daha teknolojik sistemler üzerine planlama yapardım." diye konuştu.

Esasa ilişkin savunmasını 18 Ağustos'ta yapan Biniş, delillerin tam olarak toplanmadığını öne sürerek, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını savundu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasında yargılanan Harun Biniş, "yönetici" sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

- Sanıklara verilen cezalar

Akıncı Üssü davasında 291 sanık, en az bir kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Bunlardan 15'i asker, 4'ü sivil 19 sanık, yönetici sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bu sanıkların tamamı, 198 kişiye ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs", 22 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da toplam 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sanıklardan 46'sına "müebbet hapis" cezası, 19'una "anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay ile 16 yıl 8'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 41 sanığın 6 yıl 3'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezasına mahkum edildiği davada, 70 sanığın bütün suçlamalardan beraatine hükmedildi.

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari Adil Öksüz'ün bulunduğu 6 sanığın dosyası ise ayrıldı.