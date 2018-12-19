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Akıllara durgunluk verdi! Falso alan top çizgiden döndü

Hollanda kulüpleri AZ Alkmaar ile PEC Zwolle arasında KNVB Kupası kapsamında dün oynanan maçta şut çekildikten sonra falso alan top ağlarla buluşmak üzereyken yer çizgisine çarpıp dışarı çıktı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:45

Hollanda Kupası'nda oynanan AZ Alkmaar-PEC Zwolle mücadelesinde yeşil sahalarda ender görülen bir pozisyon yaşandı. Ev sahibi ekipte forma giyen Mats Seuntjens, mücadelenin 15. dakikasında ceza sahası içinde topla buluştu.

Topa falso vererek kalecinin üzerinden aşırtmak isteyen Mats Seuntjens, meşin yuvarlağın çizgiden geri dönmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:45
  1. Hollanda Kupası
  2. AZ Alkmaar-PEC Zwolle
  3. AZ Alkmaar
  4. PEC Zwolle
  5. Mats Seuntjens

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