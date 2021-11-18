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Kültür - Sanat Akif’in şiirleri uluslararası yarışma için bestelenecek
Kültür - Sanat

Akif’in şiirleri uluslararası yarışma için bestelenecek

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV) tarafından, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’taki şiirlerinden bestelenen eserlerin katılımıyla uluslararası yarışma düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 21:59:00 -
Akif’in şiirleri uluslararası yarışma için bestelenecek

HBV, TBMM ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 2021’in İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen “Uluslararası ‘Safahat’tan Besteler’ Beste Yarışması”na 26 Kasım’a kadar başvuru yapılabilecek. Bestecilerin en fazla iki eserle katılabileceği yarışma için “www.safahattanbesteler.com/basvur.html” internet adresi üzerinden başvurulabilecek. Birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye 15 bin lira ödül verilecek yarışmada, 5 mansiyon ödülü sahibi de 7’şer bin lira ödül alacak. Kazanan eserlerin ilanı 3 Aralık 2021’de yapılacak.

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