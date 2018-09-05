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Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Akhisarspor, futbolcu listesini UEFA'ya bildirdi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:38
Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Akhisarspor, futbolcu listesini UEFA'ya bildirdi.

Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu ve Süper Kupa sahibi Akhisarspor, tarihinde ilk kez mücadele vereceği UEFA Avrupa Ligi grup müsabakaları öncesi kadrosunu bildirdi.

İLK MAÇ 20 EYLÜL'DE

UEFA Avrupa Ligi'nde J Grubu'nda Krasnodar (Rusya), Standard Liege (Belçika) ve Sevilla (İspanya) ile mücadele edecek Akhisarspor'un UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

"Milan Lukac, Halil Yeral, Fatih Öztürk, Avdija Vrsajevic, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Bilal Kısa, Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Eray Ataseven, Güray Vural, Onur Ayık, Onurcan Güler, Sissoko, Josue, Elvis Manu, Adrien Regattin, Borges, Yevhen Seleznyov."

Öte yandan Daniel Larsson, Bokila, Kaleci Bora Körk UEFA kadrosunda yer almadı. Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü saat 19.55'te Krasnodar ile Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynayacak.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:38
  1. Avrupa Ligi
  2. Akhisarspor
  3. UEFA
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Süper Kupa
  6. UEFA Avrupa Ligi

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