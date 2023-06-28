Akdiken bitkisinin faydaları nelerdir? Toprağın altından çıkardıkları kaynaklar arasında seçilen besin

Halk arasında “geyik dikeni” olarak da adlandırılan Avrupa ve Anadolu’nun ormanlık bölgelerinde sıklıkla yetiştirilen akdiken, bir çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Nemli bölgelerde yetişen ve bodur bitkiler arasında bulunan akdiken bitkisi ülkemizde de Rize ve Bolu etrafında kolaylıkla yetişmektedir. Uçlarında diken bulunan bitkinin, kökleri genellikle siyah ya da koyu renkli olmakla birlikte, meyveleri acımsı tattadır.

Akdikenin Faydaları

– Müshil etkisi yaratabilen akdiken bitkisi, kabızlığı sökücü özelliğe sahiptir.

– Damar sertliğine ve kalp çarpıntısına iyi gelir.

– Konsantreyi arttırıcı etkisi olan akdiken bitkisinin en önemli faydalarından biri odaklanma gücünü arttırmasıdır.

– Vücutta oluşan ödemlere iyi gelir ve gut hastalığına karşı da olumlu etki gösterir.

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– Derideki kaşıntılara iyi gelen akdikenin faydalarından biri de cilt güzelliğinde kullanılmasıdır.

– Ağızdaki yaralara iyi gelir ve ödem sökücü özelliğe sahiptir.

– Bitkisel tedavi için özellikle çay olarak tüketilen akdiken, sindirim problemlerinin çözülmesine yardımcı olur ve çok kısa sürede sonuç verir. Ancak akdiken çayının fazla miktarda tüketilmesi şiddetli karın ağrılarına yol açabilir.

– Güvemin faydaları arasında uykusuzluğa iyi gelmesi ve boğaz iltihabını sökmesi de yer alır.

Akdiken Çayı Nasıl Hazırlanır?

Akdiken çayı, bu bitkinin kabuğu kullanılarak hazırlanır. Yaklaşık bir çay kaşığı akdiken kabuğunun, yarım litre kaynar suya atılarak 20 dakika bekletilmesi ile akdiken bitkisinin çayı (güvem suyu) kolaylıkla hazırlanabilir. Ancak bu bitkinin çayı acı bir tada sahip olduğundan, içimi oldukça zordur. Akdiken bitkisi ile hazırlanan çayın tadını yumuşatmak için şeker yerine anason gibi bitkiler kullanılabilir. Akdiken çayı, kabız söktürücü özelliğe sahip olduğu gibi, safra kesesi rahatsızlıklarına da iyi gelir.

Sindirim ve dolaşım kanalları üzerinde tedavi edici özelliğe sahip olan şifalı bitkiler arasında bulunan akdikenin; kökleri ve meyveleri de birçok rahatsızlığa iyi gelir. Kabuğu kaynatıldıktan sonra çay olarak içilebildiği gibi, meyvesi sıkılarak da suyu içilebilir. Meyveden artan posa, yeniden kurutularak, çay haline getirilebileceği gibi, akdikenin fazla miktarda kullanılması karın ağrısına ve sindirim yolu bozukluklarına neden olabilmektedir.

Akdiken nedir?

Diğer İsimleri : Ateştacı, Barutağacı, Geyikdikeni, Rhamnus catharicus (catharica)

Botanik Bilgi : Hünnapgiller familyasındandır. 1-3 m boyunda küçük veya çalı görünümünde bir ağaçtır. Dalları karşılıklı ve uçlarında diken bulunur. Fidanları taze iken grimsi gümüş iken olgunlaşınca siyah bir renk alır. Yaprakları karşılıklı yumurta veya kalp şeklinde kenarları kertiklidir. Çiçekleri yaprak diplerinden çıkar ve topluca demet gibi bir arada bulunur.Sarımsı yeşil renkli olup oldukça küçüktür.

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