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Ekonomi Akdeniz’deki politikamız daha da güç kazandı
Ekonomi

Akdeniz’deki politikamız daha da güç kazandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ve Libya hükümeti arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:54:00 -
Akdeniz’deki politikamız daha da güç kazandı

Bakan Dönmez, Twitter paylaşımında “Meşru Libya hükümetiyle imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz” değerlendirmesinde bulundu.

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