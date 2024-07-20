Akdeniz'de gövde gösterisi: Yunan medyası çıldırdı! 'Eyvah Türkler!'

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı’nın 50 gemiyle geçit töreni düzenlemesi ve Akdeniz’de gövde gösterisi yapması Yunan medyasını rahatsız etti.

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in “Biz aslında savaş için değil, Türklere de Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz” diyerek tüm dünyaya ilan ettiği Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi. Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

Resmi törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

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DENDİAS'A TEPKİ MİÇOTAKİS'E UYARI

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarına sert tepki göstererek, "Geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Miçotakis’le bir araya geldik ve kendilerine, ‘Ayın 20’sinde biz Kuzey Kıbrıs’tayız, duydum ki sen de güneydesin, herhalde Dendias gibi bize sataşma yapmazsın’ dedim. Böyle bir şey düşünmediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı’nın 50 gemiyle geçit töreni düzenlemesi ve Akdeniz’de gövde gösterisi yapması Yunan medyasını rahatsız etti.

“TÜRKLER BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİR”

Kıbrıs’ta çözüm sürecini ele alan analiz yazılarında Yunanistan politikasının Güney Kıbrıs’ı zayıflattığı görüşüne yer verilirken buna Türkiye’nin Mavi Vatan politikasının başarısının yol açtığına dikkat çekildi.

Yunan medyasında yer alan başlıklarda “Türkler geliyor!”, “Akdeniz’de büyük gövde gösterisi”, "Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor" gibi ifadelere yer verildi.

Yunanistan'ın önde gelen gazeteleri arasında yer alan Ethnos, Türkiye'nin Barış Harekatı’nın 50. yılını 50 savaş gemisiyle kutlayacağını yazarken “Kuzey Kıbrıs'ta Türklerin provokatif gösterileri” gibi skandal ifadeler yer aldı.

Protothema gazetesi ise “Kıbrıs: Erdoğan sahte bir devlete geldi - Türkiye provokatif bir şenlik hazırlıyor” başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Söz konusu haberde “Erdoğan, askeri geçit töreninin kısa bir süre sonra başlayacağı işgal altındaki Lefkoşa'nın merkezine gidiyor” denildi.

"GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAKLAR"

Türk basınında yer alan haberlere yer veren Tovima gazetesi "Milli Savunma Bakanlığı ve Türk yetkililerin gözetiminde gerçekleşecek olan kutlamalar, resmi törenler, anma yürüyüşleri tam bir gövde gösterisi niteliğinde olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Akdeniz'deki gövde gösterisini masaya yatıran Yunan medyası "Türkler işgalin 50. yıldönümünde adada 50 uçak gemisi ve savaş uçağıyla gövde gösterisi yapacak”, “Eyvah Türkler!” başlığını atarken “Türkiye 1974'den bu yana Kıbrıs'ta 38.000 askerden tek bir askeri bile geri çekmedi" denildi.

“MİÇOTAKİS NE ZAMAN KONUŞACAK?”

Yunan medyası, Miçotakis’in güney Kıbrıs’a verdiği desteğin yetersizliğini eleştirirken “Miçotakis ne zaman konuşacak?” başlıkları atıldı.

Ekathimerini gazetesi Barış Harekatı’nın 50. yılını iki farklı haberde iki farklı başlıkla gündeme taşıdı. Türkiye Savunma Bakanlığı, Kıbrıs'ın işgalinin 50. yıldönümü münasebetiyle sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladığını yazan gazete diğer haberde ise “İşgal altındaki Kıbrıs'ta büyük Türk varlığı Yunanistan ile yumuşamayı test edecek” manşetini attı.