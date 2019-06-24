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Akdeniz Ligi’nde ATDSK şampiyonluğu

Türkiye Tenis Federasyonu’nun (TTF) Akdeniz Ligi müsabakalarında Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü’nün(ATDSK) sporcuları erkeklerde şampiyon, bayanlarda ise ikinci oldu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
Akdeniz Ligi’nde ATDSK şampiyonluğu

Türkiye Tenis Federasyonu’nun (TTF) Akdeniz Ligi müsabakalarında Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü’nün(ATDSK) sporcuları erkeklerde şampiyon, bayanlarda ise ikinci oldu.


TTF’nin Akdeniz Ligi Müsabakaları, ATDSK kortlarında yapıldı. Ali Serdar Türköz’ün başhakemliğini yaptığı müsabakalarda, tenisçiler 2 single, 2 double olmak üzere 4’er maç yaptılar. Tenis şöleni yaşatan müsabakalar sonunda erkeklerde Gökhan Şahiner, Arda Uygungül, Furkan Keriöz, Emir Şendoğan, Barış Şipal ve Gökberk Sarıtaş’tan oluşan ATDSK Takımı, Akdeniz Ligi’nin şampiyonu oldu. İrem Soylu, Binnur Kaya, Ayşe Ilgın Bahadır ve Tuana Kayhan’ın yer aldığı ATDSK Bayanlar Takımı da, ligde ikinci olarak yer aldı.


ATDSK, Akdeniz Bölgesi’nden 2 takımın katılacağı Türkiye Ligi’nde erkekler ve bayanlarda birer takımla Adana’yı temsil edecek. ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, Akdeniz Ligi’nde şampiyon ve ikinci olarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan sporcuları ve antrenörleri kutladı, şampiyonluk yolunda başarı diledi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
  1. doğa

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