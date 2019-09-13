0553 313 94 23

Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti nasıl yapılır? Akdeniz diyetinin yararları

Meyve, sebze ve yeşilliğe dayalı beslenme programını içeren Akdeniz diyeti, kilolarından şikayetçi olan ve zayıflamak isteyen kişiler için birebirdir. Peki, Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti nasıl yapılır? Akdeniz diyetinin sağlığa olan faydaları nelerdir? İşte detaylar...

13 Eylül 2019 Cuma 18:30
Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti nasıl yapılır? Akdeniz diyetinin yararları

Meyve, sebze ve yeşilliğe dayalı beslenme programını içeren Akdeniz diyeti, kilolarından şikayetçi olan ve zayıflamak isteyen kişiler için birebirdir. Peki, Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti nasıl yapılır? Akdeniz diyetinin sağlığa olan faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Akdeniz diyeti nedir?

Akdeniz diyeti, taze meyve, sebze, zeytinyağı, yeşillik ve balık ağırlıklı bir beslenme tarzını benimseyen kilo verme yöntemidir. Uzmanlar, Akdeniz diyetinin beyin sağlığı için de çok faydalı olduğunu söylüyor, bilişsel yaşlanmayı 10 yıl kadar geciktirebileceğinin de altını çiziyor.

Akdeniz diyetinin faydaları nelerdir?

Akdeniz iklimiyle ve bu iklimde yetişen gıdalarla beslenen insanların yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkınca, Akdeniz tarzı beslenme tarzına ilgi iyice arttı. Akdeniz diyetinde doymamış yağ asitlerinin fazlalığı, antioksidan zengini besinlerin yer alması ve lifli gıdaların tüketilmesi, hem sağlığa fayda sağlarken hem de kilo vermeye yardımcı oluyor. Akdeniz diyeti;

Beyin sağlığını koruyor. Alzheimer hastalığına engel oluyor.

Depresyona yakalanma riskini azaltıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansere karşı koruyor.

Yüksek tansiyon ve kolesterolün düşmesini sağlıyor, kalp ve damar sağlığına iyi geliyor.

Sindirim sistemini düzene sokuyor, hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırıyor.

Sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi sağlıyor.

Akdeniz diyetinde neler yeniyor?

Taze sebze ve meyve, yeşillik, zeytinyağı, balık, tahıl, tereyağı, baharatlar, kırmızı et, tavuk tüketiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:30
  1. Akdeniz diyeti
  2. Akdeniz diyeti nasıl yapılır
  3. Akdeniz diyeti tarifi
  4. Akdeniz diyetinin faydaları
  5. Akdeniz diyetinin faydaları nelerdir?
  6. Akdeniz diyetinde neler yeniyor?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili Mahir Ünal'dan HDP'li Güven'e sert tepki
    1. AK Partili Mahir Ünal'dan HDP'li..
    2. KTÜ’deki patlama korkuttu
    3. Fikret Orman, Hatay’da taraftarla..
    4. Kütahya Belediyesi halka aşure dağıttı
    5. Van’da beklenen fuar kapılarını açmak..
    6. "PKK'ya DHKP-C'ye laf söyleyin..
    7. Ünlü aşçı Arda Türkmen’den..
    8. Park halindeki araçlardan para çalmaya..
    9. Ereğlili kadınlardan Diyarbakır’da..
    10. Elma reçeli nasıl yapılır? Elma reçeli..
    11. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    12. Sac kavurma nasıl yapılır? | Sac..
    13. Zeytin ezmesi nasıl yapılır? Ev yapımı..
    14. Sütlü tel kadayıf nasıl yapılır? |..
    15. AK Parti’den YeniAkit’e açıklama:..
    16. Genç’ten o siyasetçi için çok..
    17. Rektör Turgut’tan yeni akademik yıl..
    18. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta terör..
    19. Öğrenciler belediye hayvan parkı’nı..
    20. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    21. İran'dan taşınmaz mallarını satan..
    22. Türkiye'de 'Suriye' toplantısı.....
    23. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi 103 bağış..
    24. Marmaris’te Lappi birinci, Ogier ikinci
    25. Tunus Başbakanı'ndan devrik..
    26. Osmaniye HDP İl Binasında arama
    27. Türkiye Barolar Birliği Başkanı..
    28. RTÜK ve Türksat, Hollanda'da IBC..
    29. GÜNCELLEME - Boşanmak isteyen eşini..
    30. Futbolda şike kumpası davası Pazartesi..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi