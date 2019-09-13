Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti nasıl yapılır? Akdeniz diyetinin yararları

Meyve, sebze ve yeşilliğe dayalı beslenme programını içeren Akdeniz diyeti, kilolarından şikayetçi olan ve zayıflamak isteyen kişiler için birebirdir. Peki, Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti nasıl yapılır? Akdeniz diyetinin sağlığa olan faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Akdeniz diyeti nedir?

Akdeniz diyeti, taze meyve, sebze, zeytinyağı, yeşillik ve balık ağırlıklı bir beslenme tarzını benimseyen kilo verme yöntemidir. Uzmanlar, Akdeniz diyetinin beyin sağlığı için de çok faydalı olduğunu söylüyor, bilişsel yaşlanmayı 10 yıl kadar geciktirebileceğinin de altını çiziyor.

Akdeniz diyetinin faydaları nelerdir?

Akdeniz iklimiyle ve bu iklimde yetişen gıdalarla beslenen insanların yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkınca, Akdeniz tarzı beslenme tarzına ilgi iyice arttı. Akdeniz diyetinde doymamış yağ asitlerinin fazlalığı, antioksidan zengini besinlerin yer alması ve lifli gıdaların tüketilmesi, hem sağlığa fayda sağlarken hem de kilo vermeye yardımcı oluyor. Akdeniz diyeti;

Beyin sağlığını koruyor. Alzheimer hastalığına engel oluyor.

Depresyona yakalanma riskini azaltıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansere karşı koruyor.

Yüksek tansiyon ve kolesterolün düşmesini sağlıyor, kalp ve damar sağlığına iyi geliyor.

Sindirim sistemini düzene sokuyor, hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırıyor.

Sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi sağlıyor.

Akdeniz diyetinde neler yeniyor?

Taze sebze ve meyve, yeşillik, zeytinyağı, balık, tahıl, tereyağı, baharatlar, kırmızı et, tavuk tüketiliyor.