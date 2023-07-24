Akciğeri temizliyor kolesterolü azaltıyor: Bu karışımın şok eden büyük özelliği, görenlerin ağzı açık kaldı

Hayati öneme sahip organların başında gelen akciğerler, zamanla birçok sebebe bağlı olarak gücünü kaybediyor. Akciğeri güçlendirmek elimizde.

GÜNDE 1 KAŞIK!

Tahinin sağlığa da inanılmaz katkıları bulunuyor. Tahinin akciğerin temizlenmesini sağladığını belirten uzmanlar kahvaltı sofralarından eksik edilmemesini öneriyorlar. Tahin, güçlü bir antioksidan özelliğe sahip olduğu için kanserin de savaşçısıdır. Sesamil ve sesamol gibi lignatlar içerdiği için kalp damar sağlığı için de çok önemlidir. 40 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, tahini düzenli olarak tüketen kişilerin kötü kolestrolünde azalma gözlenmiştir. Öte yandan tahinin akciğer temizlenmesinde de çok etken olduğuna dair çalışmalar mevcut. Ayrıca, tahinin içerisinde fosfor olduğu için kemik yapısını güçlendiriyor. Günde bir yemek kaşığı tahin sizi pek çok rahatsızlıktan koruyacaktır.

Organik Tahin Faydaları!

Cilt ve kas dokusunu iyileştirici görevi üstlenir.

Kansızlık sorunu yaşayan kişilerin vazgeçilmez besinidir.

Sağlıklı hücre büyümesini hızlandırır.

Karaciğer detoksu için çok önemlidir.

İçeriğinde bol miktarda demir, magnezyum, potasyum, fosfor ve lesitin bulunmaktadır.

Aç karnına tahin yemek: Mideyi rahatlatır ve mide ağrılarını dindirir. Ağır yemeklerin mideyi rahatsız etmemesine karşı sabah aç karnına 1 çorba kaşığı tüketilmesi önerilir. Hazmı kolaylaştıran tahin, sindirim sisteminin de daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Tahin içerisinde bulunan yağlar, böbreklerin düzenli çalışmasına katkıda bulunur.

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Türkiye'nin en iyi Tahini: Bozkır'ı Türkiye çapında tanıtan ve ismini akıllara kazıyan en önemli gıda ürünü ise Meşhur Bozkır Tahini olmuştur. Meşhur Bozkır Tahini olarak adlandırılmasının sebebi ise diğer birçok yörenin tahinine göre daha başarılı ve daha doğal olmasıdır.

Zerdeçal akciğeri temizler mi?

Zerdeçal antioksidan ve anti-enflamatuar özelliği ile akciğer hücrelerindeki oksijen radikalini temizleme görevini üstlenir. Kekik, içerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir.

Akciğer eti, iyi bir C vitamini ve B12 vitamini kaynağıdır ve bol miktarda riboflavin, niasin ve pantotenik asit dahil olmak üzere diğer B vitaminlerini içerir.

Akciğer için zencefil nasıl kullanılır? Akciğerlerin temizlenmesi için ihtiyaç duyulan önemli besinlerden biri de zencefildir. Zencefil, akciğer için tehlike yaratabilecek toksin ve parçacıkları temizlemeye yardımcıdır. Çay olarak demleme şeklinde tüketilebilir ya da su içinde bekletilerek tüketilebilir.

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