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Kadın - Aile Kanser hastaları için şifa kaynağı! Bu meyvenin öyle faydası var ki: Yüzyıllardır kullanılıyor! Güçlü antioksidan kaynağı
Kadın - Aile

Kanser hastaları için şifa kaynağı! Bu meyvenin öyle faydası var ki: Yüzyıllardır kullanılıyor! Güçlü antioksidan kaynağı

Yeniakit Publisher
2023-07-23 19:49:00 - 2023-07-23 19:51:16
Kanser hastaları için şifa kaynağı! Bu meyvenin öyle faydası var ki: Yüzyıllardır kullanılıyor! Güçlü antioksidan kaynağı

Türkiye'de varlığından haberimiz olmayan acai meyvesinin öyle faydalı yararları faydaları var ki saymakla bitmiyor.

Bilim insanları tarafından kanseri yenmek gün geçtikçe kolaylaşıyor. Acai meyvesi, diğer meyvelere göre daha düşük şeker oranına sahip. Bakıldığında 100 g acai meyvesinin; %70’i kalori, %50’si yağ, %16’sı karbonhidrat, %4’ü protein. Ayrıca bu meyve; A vitamini, sodyum, kalsiyum da içeriyor.

Acai meyvesi görüntü olarak yaban mersinine benzetilen mor renkli bir üzüm yani meyvedir. Çoğunlukla acai üzümü olarak bilinmektedir. Bu haliyle market raflarında da yerini almıştır. Yaban mersini gibi yumuşak olmamakla birlikte çekirdekleri sert bir meyvedir.

Türkiye de özellikle meyve formunun dışında toz halinde de tüketilmektedir. Bu şekilde özenli kurtularak acai meyvesinden elde edilen toz formunu içeceklere ve yoğurtlara konulmakta ve o şekilde tüketilmektedir.

Kalp krizi üzerine yapılan 2014 araştırması, acai meyvesinin, kalp hipertrofisi, fibroz ve kalp fonksiyon bozukluğu gibi kalp ile ilişkili hastalıkların tedavisinde önemli ölçüde yardımcı olduğu sonucuna varmıştır.

Araştırmalar acai meyvelerindeki lif ve yağ asidi içeriğinin metabolizmayı arttırmaya, yağ yanığını arttırmaya ve aşınmayı azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.
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Kan şekerinin ve insülinin düzenlenmesini sağlamaktadır.

A,C ve E vitaminleri açısından oldukça zengindir. Bu yüzden cilt ve göz sağlığı için faydası çok fazladır.

Sindirim sitemini ve bağırsak sağlığını korumaktadır.

Hafızayı destekler.

Omega yönünden zengindir

Kan dolaşımını ve kalp sağlığını destekler.

Antioksidan özelliği yüksektir. Vücuttaki inflamasyonu azaltır.

Zayıflamaya yani kilo vermeye yardımcı bir üründür.

Demir, kalsiyum , bakır ve çinko yönünden zengin bir meyvedir.

Acai meyvesi de bu yönden kanser hücresiyle savaşan bir besindir.

Yaşlanmaya karşı vücudu destekler ve yaşlanmayı yavaşlatır.

Magnezyum ve potasyum açısından zengin bir besindir.

B vitaminleri açısından zengin bir besin olduğundan tüketilmesi faydalıdır.

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