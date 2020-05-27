Akçakale cuma namazı için hazırlıkları tamamladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2,5 aydır toplu ibadete kapalı olan ancak 29 Mayıs günü cuma namazıyla yeniden açılacak camiler için Akçakale ilçe müftülüğü tüm hazırlıkları tamamladı.

Korona virüs nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler için İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede, 29 Mayıs günü itibariyle, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınabileceğini belirtmişti. Cuma namazları avluda, öğle ve ikindi namazları sosyal mesafeyi koruyarak içeride cemaatle kılınabilecek. Bu açıklamaların üzerine Akçakale ilçe kaymakamlığı koordinatörlüğünde ,belediye,milli eğitim müdürlüğü,ilçe gençlik spor müdürlüğü ve ilçe müftülüğü toplantı yaparak cuma günü nerelerde namaz kılınacağı karar altına alındı.Kararda ilçede bir yerde,kırsalda da 11 mescitte cuma namazı kılınacak.

"Camilere kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz"

Akçakale ilçe müftüsü Selahattin Özçelik, "Camilerimizin kapalı olduğu 2.5 ay bize çok uzun geldi.Camilerimize kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz.Cuma günü inşallah sosyal mesafeyi koruyarak ilçemizde belirlenen kent parkta cuma namazımızı eda edeceğiz.Bu alan ağaçlık ve gölgelik.Malumunuz burada sıcaklar 40 dereceyi buluyor.Cemaatimizi fazla yormadan ilk Cumamızı sosyal mesafeyi koruyarak inşallah ede edeceğiz.Alanın hazırlanması ve dezenfekte edilmesi ve vatandaşa maske verilmesini ilçe belediyemiz üstlendi.Ayrıca kırsalda 11 yerleşim yerindeki mescitlerde cuma namazı kılınacak.Katkısı olan ilgili tüm kurumlara teşekkür ederiz" dedi.