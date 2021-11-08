Akça Hatun tarihte kimdir? Sultan Alparslan’ın eşleri ve çocukları kimler?

TRT 1'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu adlı dizi, 34. bölümü ile sezon finali yaptı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hayranlarını yeni sezonda Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin olup olmayacağını merak ederken, milli ve manevi değerler ile tarih ve kültürümüze sahip çıkan TRT, bomba bir yapımla Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğindeki Alparslan Büyük Selçuklu dizisini izleyiciyle buluşturmak için kolları sıvadı. Yeni sezona başlayan bir takım dizilerden sonra Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman eranlarda olacağı da bir hayli merak edilmeye başlandı. TRT 1, daha yayınlanmada büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ilk sezon ve ilk bölümünün 8 Kasım Pazartesi günü yayınlanacağını duyurdu.

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan’ı Barış Arduç, Akça Hatun’u Fahriye Evcen canlandırırken, Sarp Levendoğlu Romen Diyojen, Gizem Karaca ise Evdokya karakterleri ile karşımıza çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturduğu“Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda iseusta oyuncular Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan, Onur Ayçelikrol alıyor.

Sultan Alparslan’ın eşleri ve çocukları kimler?

Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğeni olan Alp Arslan, Tuğrul Bey'in vefatından sonra Büyük Selçuklu Devleti’nin başına geçti (4 Eylül 1063)

Sultan Alp Arslan’ın eşleri kimler?

Akça (Aka) Hatun

Seferiye Hatun

Akça Hatun kimdir?

Akça Hatun yani Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Doğum ve ölüm tarihine dair bilgi bulunmuyor. Ancak Alparslan, Aka Hatun'un ardından Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur.

Sultan Alp Arslan’ın çocukları kimler?

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun