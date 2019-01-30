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Akaryakıtta 'kendin doldur' dönemi başladı!

Tüketicilerin, kendi araçlarına yakıtlarını doldurabileceği yeni bir uygulama başlıyor. İşlemini kendi yapan müşteriler, benzin ürünlerini 15, motorin ürünlerini ise 20 kuruş indirimle alabilecek.

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:07
Akaryakıtta 'kendin doldur' dönemi başladı!

Aytemiz, arzu eden tüketicilerin, kendi araçlarına yakıtlarını doldurup bedelini de ödeyebilecekleri “self servis” adalarını, 30 istasyonda hizmete sundu.

Tüketicilerin vakit kaybetmeden yakıt alımını gerçekleştirebilmelerini ve pompada ödeme yapabilmelerini sağlayan self servis pompalarda avantajlı fiyatlar uygulanacak. Self servis hizmeti sunacak Aytemiz istasyon sayısının bir ay sonra 100'ü geçmesi hedefleniyor.

Yurt çapında 40 ilde...

Başta ABD ve Avrupa olmak üzere, gelişmiş tüm ülkeler tarafından, uzun yıllardır akaryakıt istasyonlarında bu sistemin kullanıldığını ve Türkiye akaryakıt sektörünün de dünya standartlarında böyle bir hizmeti sunmaya başlamasının zamanının geldiğini belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, üzerinde yapay zekayla plaka tanıma sistemi barındıran bu “kiosk teknolojisi” nin dünyada bir ilk olduğunu sözlerine ekledi. Eke, 2 yıldır üzerinde çalıştıkları self servis hizmetini 30 istasyonda vermeye başladıklarını ve yaklaşık bir ay sonra da Türkiye genelinde 100 istasyona taşımayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, self servis hizmetini yurt çapında 40 ilde, 100 istasyonda başlatan ilk marka olmaktan dolayı, büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Self servis yakıt fiyatları…

Ahmet Eke, tüketiciye zaman tasarrufunun yanı sıra, fiyat avantajı da sunacak olan self servis hizmetine özel fiyat uygulaması da yapılacağını söyledi. Benzin ve dizel alımlarında kullanılacak “Self-servis hizmetini kullanan tüketiciler, motorinin litresini 20 kuruş, benzinin litresini ise 15 kuruş daha düşük fiyattan satın alabilecek. 50 litre hacmi olan bir depoyu düşündüğümüzde, bu miktarlar bir dolumda yaklaşık 10 liralık tasarruf anlamına geliyor" dedi.

İstasyonlarımızdaki istihdam aynen korunacak

Self servis hizmetinin devreye girmesi ile birlikte pompalarda görev yapan çalışanların iş süreçlerinde hiçbir değişiklik olmayacağını, aynı veya farklı görevlerde çalışmaya devam edeceklerini belirten Eke “Biz yeni bir hizmeti sunarken, tüketicilerimiz kadar çalışanlarımızın da hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Şu an self servis hizmeti verecek olan adalarda çalışan pompa görevlilerimiz “self servis asistanı” olarak aynı istasyon içinde veya diğer akaryakıt dışı satış ve hizmet alanlarında çalışmaya devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 17:07
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