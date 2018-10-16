Akaryakıtta indirim! Pompaya yansımayacak

Dünya gazetesinden Mehmet Kara'nın haberine göre, uluslararası piyasardaki kur hareketleri ve dövizdeki gerilemenin etkisiyle TÜPRAŞ tardafından akaryakıt türlerinden motorinin fiyatında ayarlamaya gidildi.



Ürün maliyeti 29 kuruş gerilerken, esnek ÖTV uygulaması nedeniyle bu gerileme, ÖTV artışıyla dengelendi. Böylece motorinin pompa satış fiyatlarında bir değişiklik yapılmayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, esnek ÖTV uygulaması kapsamında daha önce yapılan zamların pompa fiyatlarına yansıtılmadığını hatırlatarak, aynı şekilde indirimlerin de pompaya yansıtılmadığını ifade etti.