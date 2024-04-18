Akaryakıt fiyatlarına indirim müjdesi her an gelebilir! 195 lira...

Hafta başında 92 doları gören petrol, bugün 86 dolara geriledi. ABD’de petrol stoklarında artış ve dünyada güçlü dolar görünümü petrol fiyatlarını baskıladı. Bu durumda akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırdı. 18 Nisan benzin fiyatı İstanbul’da 43,58 TL olarak devam ediyor. Buna rağmen piyasalar, İsrail’in İran’a yapacağı misilleme ile gergin bekleyişini sürdürüyor.

Son bir haftalık süreçte Ortadoğu’da artan İsrail-İran geriliminin de etkisiyle petrol fiyatlarında ciddi yükselişler yaşanmıştı. Hafta başında brent petrolün varil fiyatı 92 dolara kadar çıkmış ve son 6 ayın en yüksek seviyelerini görmüştü. İsrail’in İran’a yapacağı misilleme beklenirken, piyasalarda tansiyonun bir miktar düştüğü gözlemleniyor. Bununla birlikte ABD’de petrol stoklarında artış yaşanması ve ABD Merkez Bankası’nın faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına dair beklentiler petrol fiyatlarını da bir miktar geriletti.

ABD’de açıklanan haftalık petrol stokları, 12 Nisan ile biten haftada 2,7 milyon varil artış gösterdi. Beklenti, stoklarda 1,6 milyon varillik artış olacağı yönündeydi. Stokların beklentilerden daha fazla artış göstermesi, petrol talebinde gerilemenin yaşandığını gösterdi. Bu gelişmeyle birlikte ABD ham petrolü ile birlikte brent petrol varil fiyatı da 86 dolara kadar geriledi. Öte yandan güçlü dolar görünümü de petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde hafta başında görülen zirve seviyelerden itibaren yaşanan gerileme yüzde 5 civarında gerçekleşirken, akaryakıt fiyatları üzerindeki zam beklentisi de şimdilik ortadan kalktı. Sektör temsilcileri, düşüşün kalıcı olması durumunda akaryakıt fiyatlarından önümüzdeki günlerde indirim olacağını aktardı.

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.49 TL

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İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.04 TL

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.58 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.17 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.10 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.42 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.00 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 22.35 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.62 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 43.20TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 22.90 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.