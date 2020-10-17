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Aktüel Akar: "(Ermenistan'ın saldırısı) Ermenistan savaş suçu işlemeye, ateşkes, müzakere çağrısı yapanlar saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir."
Aktüel

Akar: "(Ermenistan'ın saldırısı) Ermenistan savaş suçu işlemeye, ateşkes, müzakere çağrısı yapanlar saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir."

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:49:17 -
Akar: "(Ermenistan'ın saldırısı) Ermenistan savaş suçu işlemeye, ateşkes, müzakere çağrısı yapanlar saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir."
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