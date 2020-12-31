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Aktüel Akar: "(Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes) Ortak Merkez’den ateşkesin takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız hazır."
Aktüel

Akar: "(Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes) Ortak Merkez’den ateşkesin takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız hazır."

Yeniakit Publisher
2020-12-31 08:48:50 -
Akar: "(Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes) Ortak Merkez’den ateşkesin takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız hazır."
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