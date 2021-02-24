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Gündem AK Parti'nin İstanbul İl Yönetim Kurulu belli oldu
Gündem

AK Parti'nin İstanbul İl Yönetim Kurulu belli oldu

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre’de aday olan Osman Nuri Kabaktepe il Başkanı olacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 19:29:00 -
AK Parti'nin İstanbul İl Yönetim Kurulu belli oldu

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongre'de Aday olan Osman Nuri Kabaktepe'nin İl Başkanı olurken İstanbul İl Yönetim Kurulu da belli oldu.

İşte AK Parti'nin İstanbul Yönetim kadrosu:

Asil Yönetim:

Osman Nuri Kabaktepe

Adem Yıldırım

Ahmet Kaan

Akın Bayram

Ali Sevinç

Ali Yazlı

Aydoğan Ahıakın

Barış Özerol

Bekir Aksu

Burcu Özer

Burcu Özer

Cahit Altunay

Cemal Sarıhan

Ebru Saraçoğlu

Elif Şahin Keleş

F.Zehra Şener

Fahri Şahin

Fatih Coşar

Fatih Öğün

Hüseyin Eroğlu

Furkan Leventoğlu

Giyasettin Gergin

Gülcan Keskin

Güler Yıldız

Halime Kökçe

Hüseyin Gündoğdu

İsmet Öztürk

Mahmet Habib Karaman

Mahmut Gürcan

Mahmut Rıdvan Nazırlı

Malik Ejder Batur

Tuncay Çokyaman

Mehmet Emin Özkaya

Mehmet Fatih Serdar

Mehmet Küçük

Muammer Birdal

Muhammed Emin Saraç

Neslihan Çakmak Memiş

Yavuz Aksoy

Osman Savul

Ömer Fuat Günday

Rabiya Kazak

Sabiha Uca

Selçuk Kar

Semiye Öztürk

Sevim Sayım Madak

Şengül Karslı

Vuslat Şimal Kafkasoğlu

Yıldız Konal Süslü

Yunus Fırat Aydın

Erol Bulut

YEDEK YÖNETİM

Fatma Zeynep Şişman

Beyza Gül Gözen

Recep Aslıyüksek

Erdi Çapar

Onur Yalçınkaya

Yasin Yıldız

Ayşe Tuba Oral

Tuba Güllük Dengiz

Fikret Baydarman

Muhammed Talha Kor

Yusuf İmamoğlu

Burak Şükrü Umur

Muhammed Şirin

Nurullah Aktaş

Servet Yazıcı

Hüseyin Ekşi

Serkan Güleç

Elif Yaşaroğlu

Bahar Çavuş

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