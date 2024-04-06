AK Partili vekiller uyardı: Fitne kazanına düşmeyin

Yerel seçim sonrası Cumhur İttifakı’nın beklenen başarıyı yakalayamaması sonrasında tenkit ve tavsiyede bulunuyormuş gibi yapan fitneciler harekete geçti. Seçim başarısızlığının faturasını AK Parti Genel Merkez yöneticilerine ve önde gelen isimlere kesen paylaşımlar sosyal medyada ve dost sohbetlerinde dikkat çekici şekilde artarken, fırsatı kaçırmayan fitneciler de partinin birliğini bozma yolunda toplum mühendisliğine soyundu. AK Parti Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ve İsmail Güneş, 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan tablonun Erdoğan’ın nezaretinde en üst düzeyde masaya yatırıldığını ve telaşlanacak bir durum olmadığını vurgulayarak, tabana “bozguncuların oyununa gelmeyin” mesajını verdi.

Alet olmamak lazım

Akit’e konuşan İstanbul Milletvekili Çamlı, şunları dile getirdi: “Seçim sonuçlarına ilişkin en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gereken muhasebenin yapılacağı açıklandı. Ders çıkarılması için gereken çalışmalar yapılıyor. FETÖ’cüleri, PKK’lıları, türlü bozguncuları sabahlara kadar mesai harcıyorlar Türkiye’ye zarar vermek için. Onların yaydığı fitneye alet olmamak lazım. Böyle dönemlerde yerinden memnun olmayanlar, hedefine ulaşamayan çıkarcılar da bozgunculuğa meyledebilir. Vatandaşlarımızın, partililerimizin fitnecilere karşı çok dikkatli olması lazım. Neticede 22 yıllık parti, ilk çıktığı seçimden fazla oy almış. Ekonomik zorluklar böyle bir seçim sonucuna neden olmuş olabilir. Kime sorarsanız sorun CHP gibi bir partinin bu ülkede bu oyu alması normal değildir. Seçim sonucunu milletimizin uyarısı olarak düşünüyoruz. Bizler de gereğini yerine getirerek mesajı aldığımızı göstereceğiz.”

Fırsat verilmemeli

Uşak Milletvekili Güneş de şunları söyledi: “Zaferin sahibi çoktur, mağlubiyetin sahibi yoktur derler. Seçmenimiz bize bir uyarı vermek istiyordu, o sayede CHP sandıktan başarıyla çıkmış oldu. Sayın Erdoğan, burada seçmenin bize vermek istediği uyarıyı anlayıp gereğini yerine getirmek için istişare sürecini başlatmıştır. Tam bu dönemde ortaya çıkan fırsatçılar ve bozguncular sanki çok büyük bir hezimet varmış gibi bir hava oluşturuyor. AK Parti’ye, AK Parti yöneticilerinden bazılarına kızan bazı insanlar, ‘fırsat bu fırsat bunlara iyice giydirelim’ diyor. Bizimle alakası olmayan olumsuzlukları da bize isnat ederek zarar vermeye çalışıyorlar. Bu bozgunculuktur. Bu tür bozgunculara fırsat verilmemelidir. Tabloyu ağır gösteren, CHP gibi başarısız ve vizyonsuz bir partinin ilk kez birinci parti olarak sandıktan çıkması olmuştur. Burada nifak tohumları ekerek, partilileri birbirine düşürerek, parti yöneticilerinden bazılarını hedef göstererek kimse bir yere varamaz. Konuşulması gereken yerde, zamanda konuşmak lazım.”