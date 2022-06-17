AK Partili vekilden Yargıtay üyesine: Boş hikaye anlattın

Basın ve sosyal medyada yalan haber üreterek, kamuoyunu telaşa sevk edecek, asılsız iddiaları bilerek yayanlar için hazırlanan kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçti. bilerek yalan haber üretenlere bir yıldan (paraya çevriliyor) üç yıla (çok çok ağır şekilde ihlal edilirse verilebiliniyor) kadar hapis cezası öngörülen ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunun yer aldığı 29. madde de kabul edildi. Madde üzerinde konuşan Yargıtay 8. Ceza Dairesi üyesi İhsan Baştürk, “Yargı erki tarafından uygulanmasında önemli tartışmalar çıkabileceğini tahmin etmek hiç de güç değildir.” deyince cevap Ak Partili Ahmet Özdemir’den geldi: “Boş hikaye anlattın”.

YARGITAY ÜYESİ BAŞTÜRK: BU SUÇ YÜZDE 99 BASIN YOLUYLA İŞLENEBİLİR

Kanun teklifinin görüşülmesi sırasında Yargıtay 8. Ceza Dairesi üyesi İhsan Baştürk söz aldı. Baştürk, hangi fiilin suç olarak tanımlandığının açık ve net, hiçbir tereddüde imkân bırakmayacak şekilde belirlenmesinin hukuki önemine vurgu yaptı. Baştürk, bugün artık basının yerini sosyal medyanın aldığından habersiz bir anlatım ile, “Bu suç yüzde 99 basın yoluyla işlenebilir. Dolayısıyla bu suçun basın yoluyla yapılmasının ağırlaştırıcı neden sayılması kanun yapma tekniği açısından sıkıntılı” deyince cevap AK Parti ve MHP’li vekillerden geldi..

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖZDEMİR: “BOŞ HİKAYE ANLATIYORSUN

Yargıtay 8. Ceza Dairesi üyesi İhsan Baştürk’ün konuşmasının ardından teklif sahipleri MHP’li Feti Yıldız ile AK Partili Ahmet Özdemir söz aldı. Feti Yıldız, İhsan Baştürk için “Suç felsefesi yaptı” ifadesini kullandı.

Ahmet Özdemir, “Boş hikaye anlattın. Dört tane ana unsur var. Bir tanesi bile eksik olsa bu suç işlenemez. Afaki içi boş değerlendirme. Bu değerlendirmeyi kabul etmiyorum” dedi.