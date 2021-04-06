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Gündem AK Partili o isim meydan okudu: İstediğiniz kadar ağlayın! Kanal İstanbul yapılacak
Gündem

AK Partili o isim meydan okudu: İstediğiniz kadar ağlayın! Kanal İstanbul yapılacak

104 emekli amiralin “darbe” bildirisi sonrasında 124 eski CHP’li milletvekilinden gelen skandal “Kanal İstanbul” açıklamasını değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “İstediğiniz kadar ağlayın. Kanal İstanbul yapılacak!” sözleriyle meydan okudu.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 00:12:00 -
AK Partili o isim meydan okudu: İstediğiniz kadar ağlayın! Kanal İstanbul yapılacak

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA  

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda CHP’li Ekrem İmamoğlu ile diğer Kanal İstanbul karşıtlarına yüklendi. 

Alpay Özalan: İstediğiniz kadar ağlayın. Kanal İstanbul yapılacak!

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu “bilgisizlikle” suçlayan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, twitter hesabından şöyle tepki gösterdi: 

“CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,  

zekânın ve bilginin kırıntısının bile olmadığı bir videoyla Kanal İstanbul'u eleştirmiş. 

Pervin Buldan'ın uşaklığını yapan biri, bu ülkenin hayrına olan bir şeye "Evet" demez zaten. 

İstediğiniz kadar ağlayın. Kanal İstanbul yapılacak!”

 

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