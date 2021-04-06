AK Partili o isim meydan okudu: İstediğiniz kadar ağlayın! Kanal İstanbul yapılacak

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda CHP’li Ekrem İmamoğlu ile diğer Kanal İstanbul karşıtlarına yüklendi.

Alpay Özalan: İstediğiniz kadar ağlayın. Kanal İstanbul yapılacak!

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu “bilgisizlikle” suçlayan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, twitter hesabından şöyle tepki gösterdi:

“CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,

zekânın ve bilginin kırıntısının bile olmadığı bir videoyla Kanal İstanbul'u eleştirmiş.

Pervin Buldan'ın uşaklığını yapan biri, bu ülkenin hayrına olan bir şeye "Evet" demez zaten.

İstediğiniz kadar ağlayın. Kanal İstanbul yapılacak!”