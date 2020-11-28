  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti'li Karaaslan: "Türkiye'de 1 milyon 400 bin konutun dönüşümü tamamlandı"
Aktüel

AK Parti'li Karaaslan: "Türkiye'de 1 milyon 400 bin konutun dönüşümü tamamlandı"

Yeniakit Publisher
2020-11-28 18:49:36 -
AK Parti'li Karaaslan: "Türkiye'de 1 milyon 400 bin konutun dönüşümü tamamlandı"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'de 1 milyon 400 bin konutun dönüşümünün tamamlandığını söyledi.

Karaaslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı Kentsel Dönüşüm Temel Atma ve Altyapı Yatırımları Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Samsun'un tarihi bir güne şahitlik ettiğini dile getirdi.

Şehircilik noktasında projelerin Samsun'u daha ileriye taşıyacağını belirten Karaaslan, "Dünyada ülkelerin değil, şehirlerin yarıştığı bu süreçte bu anlamda Samsun, Türkiye'nin gözde şehirlerinden biri haline gelecek. Şehirlerimizde insanımızın yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalar çok daha önce başlamıştı ama Samsun'da da buna şahitlik etmenin gurunu ve onurunu yaşıyoruz." dedi.

Kentsel dönüşümün önemine değinen Karaaslan, "Türkiye'de kentsel dönüşüm 1999 depreminde hepimizin içini acıtan, canını yakan çok acı bir tecrübe ile karşımıza çıkan çok büyük bir problem. Şehirlerimizdeki çarpık yapılaşma ile mücadele yeni ürettiğimiz konut dokusunun kaliteli ve sağlıklı olması kadar sağlıksız konut dokusunun da dönüşümünü içeren geniş kapsamlı bir çalışmayı beraberinde getirmektedir. Bunun için 2012 yılı bir milat. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Bedeli her ne olursa olsun' diyerek başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği ile Türkiye'de dönüşüm başladı." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, kentsel dönüşüm çalışmalarının vatandaşların gönüllü iş birliği ile yapıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm hızlı devam etmektedir. Türkiye'de 1 milyon 400 bin konutun dönüşümü tamamlandı. Şehirlerimizde kentsel dönüşüm yaşanırken vatandaşlarımızın zihinlerinde de dönüşüm yaşandı. Yani kentsel dönüşümü istememekten öteye geçerek şimdi 'Bizim mahallede, bizim ilçede veya şehirde ne zaman kentsel dönüşüm yapacaksınız?' diye sormaya başladılar. Bu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere bütün ilgili kurumların kaliteli ve vatandaşımızın yaşam standardını yükselten hizmetlerini onlarla buluşturması sayesinde yaşanmış oldu."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar'ın Türkiye yatırımı 'Borsa İstanbul çığırtkanlığı' yapanların dudağını uçuklatacak
Gündem

Katar'ın Türkiye yatırımı 'Borsa İstanbul çığırtkanlığı' yapanların dudağını uçuklatacak

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde dev anlaşmalara imza atıldı. Borsa İstanbul hissesinin m..
Kamu zararını örtmek isteyen Odatv'den 'Atatürk' maskesi!
Gündem

Kamu zararını örtmek isteyen Odatv'den 'Atatürk' maskesi!

Kamu zararının üzerini örtmeye çalışan Karanlık Odatv, CHP'li Fındıklı Belediyesi'nin keyfi tabela değiştirmesine başlatılan soruşturmayı "A..
Bir ilimizden korkutan haber! Gece saatlerine kadar mezar kazılıyor: Feryatları duyuyorum
Gündem

Bir ilimizden korkutan haber! Gece saatlerine kadar mezar kazılıyor: Feryatları duyuyorum

Bursa'da koronavirüste yaşanan ikinci dalgayla birlikte ölüm sayısı arttı. Belediye ekiplerince Hamitler Kent Mezarlığı'nda yürütülen çalışm..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay