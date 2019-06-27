AK Partili isimden İBB'nin paylaşımına dikkat çeken yorum: Resimde görülen sert bakışlar... AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma dikkat çeken bir yorumda bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, mazbatasını alan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mustafa Kemal'in tablosunu belediye binasındaki odasına astığı sıradaki görüntüye flaş bir cevap verdi. İBB twitter hesabından yapılan paylaşımda 'Bir çift mavi gözün ışığında' ifadelerine yer verilmişti. Twitter hesabından açıklamada bulunan Çamlı, "Nerde o çift mavi göz, resimde görülen, sert bakışlar altında medet uman garip bir vatandaş 5 yıl sonunda vaad ettiğiniz İSTANBUL'lu bu mu?" ifadelerini kullandı.

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