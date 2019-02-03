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AK Partili Atay Uslu açıkladı: Sigorta süresi prim ödemeksizin uzatıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde bir portakal paketleme tesisinde incelemelerde bulunan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike'de portakal bahçelerinin sigorta süresinin TARSİM tarafından prim ödemeksizin 12 Şubat tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

03 Şubat 2019 Pazar 13:44
AK Partili Atay Uslu açıkladı: Sigorta süresi prim ödemeksizin uzatıldı

TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike'de portakal bahçelerinin sigorta süresinin TARSİM tarafından prim ödemeksizin 12 Şubat tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Antalya'nın Finike ilçesinde bir portakal paketleme tesisinde incelemelerde bulunan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, çalışanlar ile sohbet etti. Tesisin sahibi Ahmet Bahar, heyete Finike portakalının dalından toplanıp tüketiciye ulaşması ve paketleme süreci hakkında ve 500'den fazla işçi istihdam ettiği firması hakkında bilgi verdi.

"Çiftçilerin talebi karşılandı"

Zamanın portakal vakti olduğunu ifade eden Uslu, “Finike portakalı vakti. Finike'de köklü bir firmayı ziyaret ettik ve portakal üretimi, sigortalanması, ambalajlanması ve pazarlanması süreçlerini konuştuk. Finike portakalına ve diğer Antalya'nın tarım ürünlerinin markalaşmasına katkı sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu ziyaret esnasında TARSİM Genel Müdürümüz güzel bir haber verdiler. Finike'de portakal bahçelerinin sigorta süresi prim ödemeksizin 12 Şubat tarihine kadar uzatılmıştır. Çiftçilerimizin 7 gün önce Kumluca toplantısında dile getirdikleri talebi karşılayan Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve TARSİM yönetimine üretici adına teşekkür ederiz" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 13:44
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