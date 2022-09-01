AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Düşmanca bir yaklaşım!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

TFF'ye silahlı saldırı

Toplantıya gelirken TFF'ye saldırı haberi vardı. Sayın Büyükekşi'yle görüştüm. Olay yeni gelişmiş. Bunun tabi emniyet tüm detaylarıyla ortaya çıkartacaktır. Sayın başkana ve TFF'ye geçmiş olsun mesajlarımızı iletiyoruz.

Diyarbakır Anneleri'ne selamlarımızı iletiyoruz. Bugün bin 95'inci gününe girdi. Demokrasimizi hedef alan bu terörist organizasyonlarla dünyada en güçlü mücadeleyi veren ülkeyiz. Terörü bitirmek için başka terör örgütüne destek verenlerin yüzü utansın.

Tahıl koridoru mesajı

Tahıl Koridoru anlaşması savaşın başından beri dünyanın gıda kriziyle karşı karşıya kalmaması için atılmış en önemli adımdır. MSB, organizasyonu takip etmektedir. Guterres, Zelenski ve Putin bu anlaşmadan dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettiler. Dünyadan da birçok tebrik mesajı gelmiştir. Biz tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'nin ortaya koyduğu durumu ambargo deliniyor diye ortaya koyanların barışı desteklemediğini görüyoruz.

Yunanistan'a tepki

Yunanistan'ın radar kilidi atması haddini aşmasının ötesinde NATO birliklerine yönelik düşmanca bir yaklamışdır. Türkiye S-400 aldığı için Türkiye'ye eleştiri getirenler NATO içinde görev yapan uçaklara Yunanistan'ın radar kilitlemesi yapmasındaki çelişkiyi görmeleri gerekir.

Uçaklarımıza S-300 vasıtasıyla radar kilitlemesi yapılması, NATO'da düşmanca hareket olarak nitelendirilir. Yunanistan, NATO angajman kurallarına göre düşmanca tutumla TSK'ya dönük olarak yaklaşım sergilemektedir. Bu TSK açısından hiçbir şey ifade etmez. TSK'nın büyüklüğü, gücü karşısında yaptıkları radar kilitlemesinin hiçbir anlamı yoktur. Yunanistan açısından mesele şununla ilgilidir: Ege'de ya da Akdeniz'de herhangi bir şekilde arama yapacakları zaman başka ülkeleri yanında bayrak göstermek için çağıran bir acziyet var. Türkiye ile barış içinde bu süreci idare etmek varken başka ülkede şikayet eden bir üslup var. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar masada çözülebilir fakat masadan sürekli kaçan Yunan tarafıdır. Türkiye büyük bir diplomasi devletidir. Bu mesele radar kilitlemesiyle çözülecek bir durum değildir.

"Masanın korunması gerekir"

Türk diplomasi ve geleneğinin çözüm kapasitesi yüksektir ve çözümleri vardır. Ama çözüm olmadığı için bu duruma getirdiler. Yunan makamlarına sağduyulu davranmalarını, tehdit, taciz ya da it dalaşı gibi bu hareketlerden uzak durmalarını. Türk uçaklarına karşı sanki Yunan hava sahasında uçuyormuş gibi yalan değerlendirme yapmalarından kaçınmaları gerekiyor. Deprem olur yanlarında Türkiye olur. Ekonomik kriz olur yanlarında Türkiye olur. Masanın korunması gerekir. Yunanistan'ın da tacizlerden uzak durması gerekir.

"Macron'un sözleri ahlaki değil"

Macron'un neredeyse bütün dış politikalarını Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden götürdüğünü görüyoruz. Türkiye'ye yönelik sözleri hiçbir şekilde siyasi açıdan ahlaki değildir. Macron göreve geldiğinden beri Cumhurbaşkanımıza diyalogu artırmak gerektirdiğinden bahsediyor. Ama dışarıya bir yere gittiğinde Türkiye karşıtı söylemlerde bulunuyor. Tamamen zıt bir tutum var. Bütün enerjisini Türkiye karşıtlığına uygulatması doğru değildir. Defalarca söylemişizdir. Afrika'daki varlığımız kimseye değildir.

Ahmet Şık'ın tehditleri

Yassıada zihniyetiyle yarışıyorlar. Bunlar PKK'ya FETÖ'ye böyle sert sözler söylemiyorlar. Bunu siyaset adına milletvekilliği adına yapıyorlar. Türkiye'nin en büyük siyasi partisine bu tür sözler söylemek faşizanlıktır. Bugün buna söyler yarın başkasına söyler. Örgüt diliyle konuştuğu için AK Parti'ye siyasi parti muamelesi yapmayacağım diyor. Bu aslında faşizan bir tehlikenin varlığı gösteriyor.

"Taşkesenlioğlu ve Ban ile ilgili görüşüldü" iddiasına cevap

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın siyasi hayatına başladı başlayalı söylediği her şey yanlış çıktı. Siyasi hayatına başladı başlayalı Bu arkadaş fazla dizi seyrediyor galiba. Olsa söyleriz. Biz şeffaf bir siyasi partiyiz. Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed ile partisini mukayese etmesi akıl dışı ve mantıksızdır. Bir siyasi parti kendi faaliyetini Peygamber Efendimizin tebliği ile yarıştırmak mantık kırılmasıdır.