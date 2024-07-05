AK Parti’den UEFA’nın skandal kararına tepki!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, UEFA’nın, Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Milli futbolcu Merih Demiral’a 2 maç ceza vermesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, “
AK Parti, UEFA’nın Merih Demiral’a yönelik Türkiye-Avusturya maçında gol sevincinde verdiği bozkurt selamı nedeniyle 2 maçtan men cezası vermesine tepki gösterdi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, şu ifadeleri kullandı; “UEFA Disiplin Kurulu’nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır.
UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir.
UEFA’nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür.”
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