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Ekonomi Ak Parti'den nüfusu artıracak teklif: 3 çocuğa asgari ücret kadar destek!
Ekonomi

Ak Parti'den nüfusu artıracak teklif: 3 çocuğa asgari ücret kadar destek!

Yeniakit Publisher
2024-07-10 11:15:00 -
Ak Parti'den nüfusu artıracak teklif: 3 çocuğa asgari ücret kadar destek!

Ak Parti, nüfusu artırmaya yönelik çalışmalara hız verdi. Üç ve daha fazla çocuk yapana asgari ücret kadar destek verilmesi teklif edildi. En az iki çocuklu ailelere ise vergi indirimi yapılması önerildi.

Üç ve daha fazla çocuklu ailelere asgari ücret kadar bakım desteği teklif edildi. En az iki çocuklu ebeveynler için vergi indirimi de gündemde.

Türkiye’de 1965’te 7 olan doğurganlık hızının 2023’te 1,51’e inmesi ve Türkiye’nin bu konuda ilk defa OECD ülkeleri ortalamasının altına düşmesiyle AK Parti, doğum oranını artırmayı öncelikli hedefi olarak belirledi.

MYK toplantısında gündeme geldi

Sıkıntılı gidişata çare olacak tedbirler, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'sında gündeme geldi.

Çözüm önerileri paylaşıldı

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye’nin nüfus dinamikleri ve doğurganlık haritası üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Dünyada uygulanan farklı politika setlerine bakıldığında tek seferlik maddi çocuk teşviklerinin çocuk sahibi olma kararını çok fazla etkilemediği, en başarılı sonuçların alındığı uygulamanın kamu destekli çocuk bakım hizmetleri olduğu belirtildi.
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İşte nüfusu artıracak o öneriler

Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, Kadın Kolları Başkanlığı'nın doğum hızının artırılmasına ilişkin önerilerinden bazıları şöyle:

- Tüp bebek tedavisinde devlet desteği için öngörülen yaş sınırı 40’tan 45’e çıkarılmalı.

- 'Anne dostu hastane’ gibi uygulamalar yaygınlaştırılmalı, devlet hastanelerinde doğum yapma cazip hâle getirilerek doğumun ekonomik ve psikolojik yükü düşürülmeli.

- Doğum izinlerinden sonra annelere çocuklarının ilkokula başlamasına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getirilmeli.

- 3 ve üstü çocuk sahibi olan ailelere kademeli olarak asgari ücret tutarında bakım desteği verilmeli.

- Yenidoğan çocuklar için iki yıl süreyle bez ve mama yardımı yapılmalı.

- İki ve üstü çocuğu olan ailelere araç ve konut alımı başta olmak üzere kademeli olarak vergi indirimleri ve avantajlar sunulmalı.

- Aile ve Gençlik Fonu uygulaması, kapsamı genişletilerek çocuk teşvikleri için de kullanılabilmeli.

- Doğum parası olarak verilen 1’inci çocuğa 300 TL, 2’nci çocuğa 400 TL, 3 ve üzeri çocuğa 600 TL olan rakamlar güncellenmeli.

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