AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Hiç yüzü kızarmıyor

CHP'de Deniz Baykal'dan sonra bir eksen kayması olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Deniz Baykal'a FETÖ'cüler bir kumpas kurdu. O kumpasın neticesinde de Deniz Baykal kenara çekildi, yerine Kemal Kılıçdaroğlu diye birini getirdiler. Deniz Baykal yerli, milli bir adamdı. Onun yerine gelen bizim Kemal efendi ise her şeye müsait bir adam. Ağzından yalan düşmüyor. Her an yalan söylüyor. Hiç de yüzü kızarmıyor." diye konuştu.