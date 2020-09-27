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Aktüel AK Parti'den Ermenistan'a sert tepki
Aktüel

AK Parti'den Ermenistan'a sert tepki

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim bölgelerine yönelik alçak saldırısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:25:00 -
AK Parti'den Ermenistan'a sert tepki

AK Parti Beydağ 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

Türkiye'nin haksız olduğu için değil, mazlumların ve kendisinin hakkını savunduğu için problem ve sıkıntılar yaşadığını söyleyen Dağ, Libya'da, Sudan'da, Somali'de, Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de verilen mücadelenin bugünün meselesi olmadığını vurguladı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik alçakça saldırısı hakkında konuşan Dağ, "Devlet demeye dilimizin varmadığı bir terör devleti, Azerbaycan'a sürekli saldırı içinde. Yıllardır 'Suriye'de terör devleti kurmak istiyorlar' dediğimiz şimdi daha iyi anlaşılmıyor mu? 'İsrail terör devletidir' dediğimiz daha iyi anlaşılmıyor mu? 'Ne işimiz var Suriye'de' diyenlerin şimdi bunu daha iyi anlaması gerekmez mi? Doğu Akdeniz'deki, Suriye'deki mücadelemizi, her seferinde o mücadelede biz yalnız bırakanlar keşke anlasalar" diye konuştu.

 

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